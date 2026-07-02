Atletico Madrid, Julian Alvarez'in Yerine Mason Greenwood'u Düşünüyor

İspanya ekibi Atletico Madrid, en önemli yıldızlarından biri olan Julian Alvarez ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Barcelona'nın Arjantinli forveti kadrosuna katmak için aktif girişimlerde bulunması nedeniyle, Madrid yönetimi onun yerini doldurabilecek uygun bir aday aramaya başladı. SPORT'un haberine göre, teknik direktör Diego Simeone, şu anda Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u ana hedef olarak belirledi. Goal.com haberi veriyor.

Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski sonrası dönemin geleceğini Julian Alvarez ile ilişkilendiriyor. Katalanların başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'e resmi bir teklif gönderildiğini doğruladı ancak şu an için ret cevabı alındığını belirtti. Laporta'nın sözlerine göre, Madrid kulübü uygun bir yedek bulana kadar en iyi golcülerinden birini bırakmak istemiyor.

Transfer piyasasındaki zincirleme reaksiyon

Mason Greenwood İspanya futboluna yabancı değil. Getafe'de kiralık olarak oynadığı dönemde 36 maçta 10 gol atmayı başarmıştı. Ardından, Temmuz 2024'te 26,6 milyon sterlin karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. İngiliz forvet Fransa'da en iyi formuna geri döndü ve 2024-25 sezonunda attığı 21 golle Ligue 1 gol kralı oldu. Toplamda 81 maçta attığı 48 golle Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini yeniden üzerine çekti.

Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek için Greenwood'u ideal seçenek olarak görüyor. Antoine Griezmann ve Nico Gonzalez gibi liderlerin ayrılığı, Atletico Madrid'i hücumda yeni kanlar aramaya zorluyor. Eğer Madrid kulübü Mason Greenwood transferini tamamlarsa, bu durum Julian Alvarez'in Barcelona'ya geçişinin önünü açacak.

Goal.com'un bilgilerine göre, bu transferde Manchester United'ın da finansal çıkarı bulunuyor. İngiliz kulübü, Greenwood'u Marsilya'ya satarken bir sonraki transfer bedelinden yüzde 50'ye kadar pay alma hakkını saklı tutmuştu. Bu da Atletico Madrid için anlaşmanın oldukça maliyetli olabileceği anlamına geliyor.

Şu anda Julian Alvarez, tüm dikkatini Arjantin milli takımıyla kazanacağı yeni başarılara vermiş durumda. Kariyeri boyunca iki kez Copa America, Dünya Kupası ve Manchester City formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Atletico Madrid formasıyla 106 maçta 49 gol atarak takımın ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.

Barcelona ise durumu yakından takip ediyor. Katalanlar, Atletico Madrid'in Greenwood ile olan görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Ardından Alvarez için ikinci ve iyileştirilmiş bir teklifle çıkmayı planlıyorlar. Bu transfer zincirinin, yaz transfer döneminin en sansasyonel olaylarından biri olması bekleniyor.