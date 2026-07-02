Intel Popüler İşlemcilerin Fiyatlarını Artırdı: Core Ultra 200S Serisi Zamlandı

·30·Teknoloji
Intel Popüler İşlemcilerin Fiyatlarını Artırdı: Core Ultra 200S Serisi Zamlandı

Yarı iletken pazarının lider oyuncularından Intel, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan Core Ultra 200S Plus serisi işlemcilerin resmi fiyatlarını yeniden gözden geçirdi. Şirket tarafından herhangi bir gürültü koparmadan gerçekleştirilen bu değişiklikler, Intel ARK resmi veri tabanına yansıdı. Bu adım, yeni nesil çiplerin pazarındaki fiyat politikasının değiştiğine işaret ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

En belirgin değişiklikler Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus modellerinde görülüyor. Özellikle Core Ultra 7 270K Plus modelinin tavsiye edilen fiyatı, parti boyutuna bağlı olarak 340-350 dolar olarak belirlendi. Belirtmek gerekir ki, bu işlemci daha önce çok daha uygun bir fiyata değerlendirilmişti. Core Ultra 5 250K Plus modeli de geride kalmadı: fiyatı 200 dolardan 220-230 dolara yükseldi.

Pazardaki gerçek durum ve resmi fiyatlar

VideoCardz yayınındaki analistlere göre, Intel tarafından gerçekleştirilen bu fiyat artışı beklenmedik bir durum değil. Örneğin, Core Ultra 7 270K Plus modeli satışa çıktığından beri duyurulan 300 dolarlık başlangıç fiyatıyla neredeyse hiç satılmadı. Perakende satış ağlarında bu çip sürekli olarak resmi fiyatın üzerinde satıldı. Bu nedenle, Intel şirketinin sadece resmi rakamları pazardaki gerçek duruma uyarladığı söylenebilir.

Özbekistan pazarında da Intel işlemcilere olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu fiyat değişikliği yerel mağazalardaki fiyatlandırmayı da etkileyebilir. Genellikle, üretici tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatının (MSRP) artışının ardından lojistik ve gümrük maliyetleri eklenerek, tüketici için nihai fiyatın daha da yükseldiği görülür.

Uzmanlara göre, fiyatların bu şekilde yeniden gözden geçirilmesi, Intel'in gelirlerini optimize etme ve üretim maliyetlerini karşılama girişimidir. Core Ultra serisi, enerji verimliliği ve yüksek performansıyla öne çıkıyor, bu da onları oyun tutkunları ve profesyonel içerik üreticileri arasında popüler kılıyor.

Şu an için bu değişiklikler sadece veri tabanında güncellendi ve tüm perakendeciler fiyatları aynı anda artırmayabilir. Ancak, önümüzdeki haftalarda dünya pazarında Intel çiplerinin yeni partilerinin daha yüksek fiyatlarla ortaya çıkması bekleniyor. Bilgisayar toplamayı planlayan kullanıcıların bu değişiklikleri dikkate almaları önerilir.

IntelİşlemciTeknolojiCore UltraPazar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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