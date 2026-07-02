Ünlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladı

·37·Dünya
Ünlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladı

Ünlü blogger Nara Smith, 2 yaşındaki kızı Whimsy Lou'ya kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Smith, bu durumu Instagram sayfasında paylaştığı bir video aracılığıyla hayranlarına bildirdi.

24 yaşındaki blogger, bu teşhisin kızına geçen yılın sonunda konulduğunu belirtti. Anlattıklarına göre her şey, kızının vücudunda şüpheli bir belirti fark etmeleriyle başladı. Nara ve eşi model Lucky Blue Smith, çocuklarını önce acil servise götürdüler ancak oradaki doktorlar kesin bir sonuç çıkaramadılar.

Daha sonra bir pediatri muayenesinin ardından, acilen bir çocuk hastanesine başvurmaları tavsiye edildi. Nara, kızında kanser olabileceğini ilk kez o an düşündüğünü vurguladı.

Yapılan çok sayıda röntgen, ultrason ve biyopsinin ardından doktorlar, Whimsy Lou'ya kanser teşhisi koyduklarını ve hastalığın vücudun diğer kısımlarına da yayıldığını bildirdiler. Bu nedenle, hemen kemoterapi tedavisine başlanması önerildi.

Blogger'a göre bu süreç tüm aile için çok zor geçti. Aynı zamanda diğer çocukları Rumble Honey, Slim Easy ve Fawn Golden'a da sevgi ve ilgi göstermeye çalıştılar. Lucky Blue Smith'in önceki ilişkisinden Gravity adında bir kızı daha var.

Nara Smith, son zamanlarda sosyal medyada daha az aktif olmasının sebebini de bu olayla açıkladı. Bu hikayeyi, diğer ailelerin çocuklarındaki şüpheli belirtileri göz ardı etmemeleri ve zamanında doktora başvurmaları için paylaştığını söyledi.

Ayrıca blogger, çocuğunun tedavi sürecinde yardımcı olan tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek emeklerini yüceltti.

Nara SmithWhimsy LouNara Smith
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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