Inspur, uygun fiyatlı ve kompakt Inspur 3200U mini bilgisayarı tanıttı

·4·Teknoloji
Inspur, uygun fiyatlı ve kompakt Inspur 3200U mini bilgisayarı tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarında kompakt cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, Inspur şirketi yeni Inspur 3200U mini-PC modelini sergiledi. Bu cihaz sadece küçük boyutlarıyla değil, aynı zamanda metal kasası ve yerleşik yapay zeka asistanıyla da teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temelini AMD Ryzen 3 3200U işlemcisi oluşturuyor. Sistemin kararlı çalışmasını sağlamak için 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB kapasiteli bir SSD ile donatılmış. Kompaktlık konusunda Inspur mühendisleri yüksek bir başarı elde etmiş: cihazın boyutları sadece 117 x 111 x 35,8 milimetre olup, bu da masa üzerindeki alanın önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Teknik özellikler ve bağlantı arayüzleri

ixbt.com verilerine göre, Inspur 3200U kasası tamamen metalden üretilmiş olup, bu durum cihaza sadece modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ısı dağılımını da iyileştiriyor. Ağ bağlantısı için cihazda çift bantlı Wi-Fi modülü öngörülmüş. Harici cihazları bağlamak için ise port sayısının yeterli olması memnuniyet verici.

Cihazın ön panelinde iki adet USB-A (5 Gbps hızında) portu ve 3,5 mm ses konnektörü yer alıyor. Arka panelde ise şu portlar mevcut:

  • İki adet USB-A (480 Mbps) portu;
  • İki adet modern USB-C portu;
  • Bir adet RJ45 ağ portu;
  • İki adet HDMI video çıkışı.

Yapay zeka ve yazılım

Inspur 3200U modelinin ayırt edici özelliklerinden biri, yerel olarak çalışan Lingxi Youyan Agent adlı akıllı asistana sahip olmasıdır. Bu, kullanıcıların günlük görevleri yerine getirirken AI imkanlarından yararlanmalarına yardımcı olur. Üretici, bu mini-PC'nin Windows ve Linux işletim sistemlerini tam olarak desteklediğini özellikle vurguladı.

Fiyat konusuna gelecek olursak, yenilik Çin pazarında 1999 yuan (yaklaşık 295 ABD doları) fiyatla satışa sunuldu. Bu denli uygun bir fiyat ve geniş fonksiyonellik, onu hem ofis işleri hem de ev ortamında bir multimedya merkezi olarak kullanmak için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Özbekistan pazarında da bu tür kompakt bilgisayarlar, özellikle eğitim kurumları ve küçük işletme temsilcileri arasında popülerleşmeye başladı. Inspur 3200U'nun metal kasası ve zengin port setiyle rakiplerinden ayrışması bekleniyor.

InspurMini-PCAMD RyzenTeknolojiYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dizi ve Film Tutkunlarının Favori Uygulaması TV Time Faaliyetlerini DurduruyorDizi ve Film Tutkunlarının Favori Uygulaması TV Time Faaliyetlerini DurduruyorBugün, 20:58Yandex yeni akıllı hoparlörler üzerinde çalışıyor: Nano, Tiny ve Puls modelleri bekleniyorYandex yeni akıllı hoparlörler üzerinde çalışıyor: Nano, Tiny ve Puls modelleri bekleniyorBugün, 20:52OpenAI Hisselerinin Yüzde 5'ini ABD Devlet Fonuna Vermeyi Teklif EttiOpenAI Hisselerinin Yüzde 5'ini ABD Devlet Fonuna Vermeyi Teklif EttiBugün, 20:29Melinda French Gates, Aile Ekonomisine Odaklanan Magnify Ventures Fonunu DesteklediMelinda French Gates, Aile Ekonomisine Odaklanan Magnify Ventures Fonunu DesteklediBugün, 20:29Intel Ucuz Bilgisayar Pazarını Korumak İstiyor: Eski İşlemci Üretimi Yeniden BaşlıyorIntel Ucuz Bilgisayar Pazarını Korumak İstiyor: Eski İşlemci Üretimi Yeniden BaşlıyorBugün, 20:25Commodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttıCommodore, sosyal ağlar olmadan çalışan Callback 8020 akıllı telefonu tanıttıBugün, 19:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor