Inspur, uygun fiyatlı ve kompakt Inspur 3200U mini bilgisayarı tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarında kompakt cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, Inspur şirketi yeni Inspur 3200U mini-PC modelini sergiledi. Bu cihaz sadece küçük boyutlarıyla değil, aynı zamanda metal kasası ve yerleşik yapay zeka asistanıyla da teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temelini AMD Ryzen 3 3200U işlemcisi oluşturuyor. Sistemin kararlı çalışmasını sağlamak için 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB kapasiteli bir SSD ile donatılmış. Kompaktlık konusunda Inspur mühendisleri yüksek bir başarı elde etmiş: cihazın boyutları sadece 117 x 111 x 35,8 milimetre olup, bu da masa üzerindeki alanın önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Teknik özellikler ve bağlantı arayüzleri

ixbt.com verilerine göre, Inspur 3200U kasası tamamen metalden üretilmiş olup, bu durum cihaza sadece modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ısı dağılımını da iyileştiriyor. Ağ bağlantısı için cihazda çift bantlı Wi-Fi modülü öngörülmüş. Harici cihazları bağlamak için ise port sayısının yeterli olması memnuniyet verici.

Cihazın ön panelinde iki adet USB-A (5 Gbps hızında) portu ve 3,5 mm ses konnektörü yer alıyor. Arka panelde ise şu portlar mevcut:

İki adet USB-A (480 Mbps) portu;

İki adet modern USB-C portu;

Bir adet RJ45 ağ portu;

İki adet HDMI video çıkışı.

Yapay zeka ve yazılım

Inspur 3200U modelinin ayırt edici özelliklerinden biri, yerel olarak çalışan Lingxi Youyan Agent adlı akıllı asistana sahip olmasıdır. Bu, kullanıcıların günlük görevleri yerine getirirken AI imkanlarından yararlanmalarına yardımcı olur. Üretici, bu mini-PC'nin Windows ve Linux işletim sistemlerini tam olarak desteklediğini özellikle vurguladı.

Fiyat konusuna gelecek olursak, yenilik Çin pazarında 1999 yuan (yaklaşık 295 ABD doları) fiyatla satışa sunuldu. Bu denli uygun bir fiyat ve geniş fonksiyonellik, onu hem ofis işleri hem de ev ortamında bir multimedya merkezi olarak kullanmak için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Özbekistan pazarında da bu tür kompakt bilgisayarlar, özellikle eğitim kurumları ve küçük işletme temsilcileri arasında popülerleşmeye başladı. Inspur 3200U'nun metal kasası ve zengin port setiyle rakiplerinden ayrışması bekleniyor.