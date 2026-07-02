Aşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındı

·3·Dünya
Aşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındı

Ekstrem bloger Ivan Birkus, New York'taki ünlü Empire State Binası'nın yaklaşık 443 metre yüksekliğindeki zirvesine yasa dışı yollarla çıkarak sevgilisi Angela Nikolau'ya sürpriz bir evlilik teklifi etti.

Çift, yükseklikte "Aşkın gücü, iktidar aşkından üstün geldiğinde dünya huzura kavuşur" yazılı bir pankart sergiledi. Bu olay, sosyal medya takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ancak romantik anlar uzun sürmedi. Yere indiklerinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalandılar. Çifte, korunan bir alana yasa dışı giriş, güvenlik kurallarını ihlal ve diğer bazı maddelerden suçlamalar yöneltildi. Artık onları balayından önce bir mahkeme süreci bekliyor.

Öğrenildiğine göre, bu çiftin ilk tehlikeli macerası değil. Ivan Birkus ve Angela Nikolau, dünyanın çeşitli ülkelerindeki gökdelenlere, köprülere ve yüksek yapılara güvenlik önlemleri olmadan çıkmalarıyla tanınıyorlar. Ekstrem yaşamları ve maceraları hakkında bir belgesel film bile çekildi.

Empire State BuildingIvan BirkusAngela NikolauNew YorkEkstrem Sporlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ünlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıÜnlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıBugün, 18:05Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduHarabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduBugün, 17:38Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Bugün, 17:28Deprem Sonrası Dolar Dolu Kasa BulunduDeprem Sonrası Dolar Dolu Kasa BulunduBugün, 16:26Saniyede 30 Sivrisinek: Çin'de Sivrisinekleri Lazerle Yok Eden Cihaz GeliştirildiSaniyede 30 Sivrisinek: Çin'de Sivrisinekleri Lazerle Yok Eden Cihaz GeliştirildiBugün, 16:22443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla Sonuçlandı443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla SonuçlandıBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu