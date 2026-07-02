Aşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındı

Ekstrem bloger Ivan Birkus, New York'taki ünlü Empire State Binası'nın yaklaşık 443 metre yüksekliğindeki zirvesine yasa dışı yollarla çıkarak sevgilisi Angela Nikolau'ya sürpriz bir evlilik teklifi etti.

Çift, yükseklikte "Aşkın gücü, iktidar aşkından üstün geldiğinde dünya huzura kavuşur" yazılı bir pankart sergiledi. Bu olay, sosyal medya takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ancak romantik anlar uzun sürmedi. Yere indiklerinde kolluk kuvvetleri tarafından yakalandılar. Çifte, korunan bir alana yasa dışı giriş, güvenlik kurallarını ihlal ve diğer bazı maddelerden suçlamalar yöneltildi. Artık onları balayından önce bir mahkeme süreci bekliyor.

Öğrenildiğine göre, bu çiftin ilk tehlikeli macerası değil. Ivan Birkus ve Angela Nikolau, dünyanın çeşitli ülkelerindeki gökdelenlere, köprülere ve yüksek yapılara güvenlik önlemleri olmadan çıkmalarıyla tanınıyorlar. Ekstrem yaşamları ve maceraları hakkında bir belgesel film bile çekildi.