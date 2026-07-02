6 Milyon Arıyı Kurtaran Adam Hakkında Neler Biliniyor?

Singapurlu 42 yaşındaki Clarence Chua, arıları yok etmek yerine onları güvenli yerlere taşımakla uğraşıyor ve son altı yıl içinde yaklaşık 6 milyon arıyı kurtarmayı başardı. Reuters bu konuda haber verdi.

Clarence Chua, arı kovanlarını basit bir bandana veya eldiven kullanmadan, sadece kendi deneyimine güvenerek dikkatlice topluyor ve özel ahşap kutulara yerleştiriyor. Daha sonra onları güvenli bölgelere, hatta bazen kendi bahçesinde kurduğu arıcılık alanına taşıyor.

Arılara saygıyla yaklaşıldığında ve onlara bir tehdit oluşturulmadığında, insanlara saldırmadıklarını söylüyor.

Singapur'da evine veya bahçesine arı kovanı yapan kişiler genellikle haşere kontrol servislerine başvurur. Bu servisler kovanı birkaç dakika içinde yok eder. Ancak Clarence, insanları arıları yok etmek yerine kurtarmaya ikna etmeyi başardı. Bu hizmeti, kovanın boyutuna göre bir ücret karşılığında gerçekleştiriyor.

Son altı yıl boyunca her yıl ortalama 100 arı kovanını başka bir yere taşıdı. Bu da toplamda yaklaşık 6 milyon arının hayatının kurtarıldığı anlamına geliyor. Taşıma sürecinde kraliçe arı, larvalar ve işçi arılar birlikte korunuyor, ardından Clarence'ın yönettiği üç arıcılık alanına yerleştiriliyorlar.

Faaliyetleri sırasında arıları çok sıra dışı yerlerden bile kurtardı. Örneğin, bir konut kompleksindeki dua odasından, hatta bir uçak motoruna yerleşmiş bir kovanı bile güvenli bir şekilde taşıdı. Uçak, arılar çıkarılana kadar uçuş yapamadı.

Arı kurtarma kültürünün yaygınlaşması nedeniyle, bugün Singapur'daki yerel belediyeler de toplu konutlardaki kovanların taşınması için Clarence'ın hizmetlerinden yararlanıyor.

Bununla birlikte, bu iş riskten muaf değil. Bir keresinde sakin olduğunu düşündüğü bir arı sürüsüne yaklaştığında, arılar saldırarak yarım dakika içinde onu yaklaşık 100 kez soktu. Bu olaydan sonra doğanın asla küçümsenmemesi gerektiğini anladığını söylüyor.

Clarence, sosyal medyada da arıları koruma fikrini aktif olarak tanıtıyor. Birinci şahıs bakış açısıyla çektiği videolar binlerce takipçinin dikkatini çekti.

Arılar olmadan meyve ve sebze ürünlerinin keskin bir şekilde azalabileceğini veya fiyatlarının çok artabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, insan hayatı ve gıda güvenliği için arıları korumak büyük önem taşıyor.