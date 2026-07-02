Ten Hag Hollanda Milli Takımı İçin Ana Aday Oldu

Manchester United ve Ajax kulüplerinin eski teknik direktörü Erik ten Hag, Hollanda milli takımında Ronald Koeman'ın yerini alabilir.

Gazeteci Nicolo Schira'nın bildirdiğine göre, 55 yaşındaki uzman, ülke futbol federasyonunun değerlendirdiği ana adaylardan biri olarak görülüyor.

Ten Hag'ın adaylığı değerlendiriliyor

Hollanda Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Kaynağa göre Erik ten Hag, milli takımı devralabilecek uzmanlar listesinde yer alıyor.

Ajax'taki başarılı kariyeri ile İngiltere ve Almanya liglerindeki deneyimiyle tanınıyor.

Arne Slot da adaylar arasında

Hollanda milli takım teknik direktörlüğü için bir diğer ana aday ise Liverpool'un eski hocası Arne Slot.

Böylece federasyonun önünde şu an için iki tanınmış Hollandalı uzman bulunuyor:

Erik ten Hag;

Arne Slot.

Hangi teknik direktöre öncelik verileceği konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Koeman 31 Temmuz'da görevinden ayrılıyor

Hollanda Futbol Federasyonu, 1 Temmuz'da Ronald Koeman'ın sözleşmesinin 31 Temmuz'da sona ereceğini resmen duyurmuştu.

Mevcut teknik direktör, anlaşma süresi dolduğunda görevinden ayrılacak.

Ardından 'Oranje'lerin yeni bir teknik direktör yönetiminde sıradaki turnuvalara hazırlanması bekleniyor.

Ten Hag'ın son görev yeri Bayer'di

Erik ten Hag en son Leverkusen'in Bayer kulübünde görev yaptı.

Takımı 2025 yılı Temmuz'undan Eylül'üne kadar yönetti. Ancak uzmanın Almanya'daki kariyeri uzun sürmedi.

Ten Hag yönetimindeki Bayer sadece üç resmi maça çıktı.

Hollanda kimi seçecek?

Hollanda Futbol Federasyonu'nun önünde önemli bir seçim var.

Ten Hag, Ajax'taki kariyeriyle Hollanda futbol sistemini iyi bildiğini kanıtladı. Arne Slot ise hücumcu tarzı ve modern taktik anlayışıyla tanınıyor.

Şimdi asıl soru şu: Hollanda milli takımında yeni dönemi Ten Hag mı başlatacak yoksa federasyon Arne Slot'u mu seçecek?