Melinda French Gates, Aile Ekonomisine Odaklanan Magnify Ventures Fonunu Destekledi

Melinda French Gates tarafından kurulan Pivotal Ventures yatırım şirketi, Magnify Ventures girişim sermayesi şirketinin ikinci fonunun oluşturulmasında ana ortak olarak yer aldı. Yeni kurulan Fund II fonu 46,6 milyon dolar kaynak toplamayı başardı ve temel olarak sosyal alan ile aile ihtiyaçları için teknolojik çözümler üreten girişimleri finanse etmeye odaklanacak. Techcrunch.com haberine göre.

2021 yılında Joanna Drake ve Julie Wroblewski tarafından kurulan Magnify Ventures, "bakım ekonomisi" (care economy) olarak adlandırılan alanda faaliyet göstermektedir. Bu alan; yardımcı robotik, aile siber güvenliği ve ev yönetimi için yapay zeka (AI) sistemlerini kapsamaktadır. TechCrunch'ın haberine göre, yeni fon kaynakları ev sistemleri, sağlık ve aileler için fintech altyapısını geliştiren projelere harcanacak.

Teknoloji ve Sosyal Sorumluluğun Uyumu

Magnify Ventures, ilk fonunu 2022 yılında 52 milyon dolar tutarında oluşturmuştu. O dönemde de Pivotal Ventures ana yatırımcı olarak sahneye çıkmıştı. Şirket bugüne kadar çocuk bakımıyla ilgilenen Kinside ve çocuk masraflarını yönetmeye odaklanan Till Financial gibi gelecek vadeden girişimleri desteklemektedir.

Melinda French Gates liderliğindeki Pivotal Ventures, sadece bir yatırımcı değil, aynı zamanda sosyal değişim öncüsü olarak da tanınmaktadır. Şirket, Papa ve Seen Health gibi yaşlılara ve hastalara bakım sağlayan platformlara aktif olarak yatırım yapmaktadır. Bu tür projeler, modern teknolojileri insani ihtiyaçlarla bağlamada önemli bir köprü görevi görmektedir.

Özbekistan pazarında da son yıllarda aile finansal okuryazarlığı ve uzaktan eğitim teknolojilerine olan ilgi artmaktadır. Magnify Ventures gibi küresel oyuncuların bu alana dikkat çekmesi, gelecekte AI ve robotiğin sadece sanayide değil, her hanenin günlük yaşamında, özellikle yaşlı ve çocuk bakımında belirleyici bir rol oynayacağının göstergesidir.

Uzmanlara göre, Fund II fonunun hayata geçirilmesi, girişim sermayesi piyasasında sosyal odaklı girişimlere olan güveni daha da pekiştirecektir. Bu da sırasıyla, sadece kâr peşinde koşmayan, aksine toplumdaki gerçek sorunları çözen teknolojik ekosistemin genişlemesine hizmet edecektir.