Venezuela'da 8 gün enkaz altında kalan adam sağ kurtarıldı

Venezuela'da geçen hafta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından enkaz altında kalan 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Ernan Alberto Gil Flores sekiz gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Hayatta kalması, uluslararası kurtarma ekipleri tarafından gerçek bir mucize olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, La Guayra şehrindeki Galerías Playa Grande alışveriş merkezinde gece vardiyasında çalışırken 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ardışık depremler meydana geldi. Çevredeki bina çökmüş olsa da, küçük güvenlik kulübesi onun altında kalmasını önledi ve içeride hava kalmasını sağladı.

Kosta Rika Kızılhaç uzmanları Pazar günü onun hayatta olduğunu tespit etti. Kurtarma ekiplerinin belirttiğine göre Ernan, başlangıçta kurtarma operasyonunun başarısız olma ihtimalinden endişe ettiği için eşine hayatta olduğu haberinin verilmemesini istemiş.

Perşembe günü Şili, ABD, Portekiz, Meksika ve diğer ülkelerin kurtarma ekiplerinin katıldığı karmaşık bir operasyon sonucunda Ernan enkazdan çıkarıldı. Son günlerde kendisine özel bir kamera aracılığıyla iletişim kurulmuş, su ve sıvı gıda takviyesi yapılmıştı.

Resmi verilere göre, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonucunda yaklaşık 2.200 kişi hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı, on binlerce insan ise hâlâ kayıp olarak aranıyor.

Şu anda temel odak noktası mağdur halka yardım ulaştırmak. Binlerce insan evsiz kalmış durumda, gıda ve içme suyu kıtlığı yaşanıyor. Dünya Gıda Programı ise en az 500 bin kişiye üç ay boyunca insani yardım gerektiğini bildirdi.