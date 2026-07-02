Barcelona Finansal Prangalarından Kurtuldu: La Liga Transferler İçin Yeşil Işık Yaktı

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Barcelona Finansal Prangalarından Kurtuldu: La Liga Transferler İçin Yeşil Işık Yaktı

Katalan kulübü Barcelona, uzun yıllar süren finansal kısıtlamaların ardından nihayet rahat bir nefes aldı. La Liga yönetimi, kulübe uygulanan katı finansal önlemleri kaldırarak takımı genel "1:1" harcama kuralına geri döndürdü. Bu karar, kulübün transfer piyasasındaki stratejisini kökten değiştirerek yeni yıldızların satın alınması ve tescil sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Goal.com haber veriyor.

Marca'nın haberine göre, bu tarihi değişiklik Barcelona yönetimi için büyük bir zafer olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda kulüp, harcanan her euro için birkaç kat daha fazla gelir göstermek zorundaydı ve bu durum kadroyu güçlendirme yolunda devasa bir engel teşkil ediyordu. Artık kulüp, transferlerden elde edilen gelirin yüzde yüzünü yeni futbolculara yönlendirme hakkını kazandı.

Yeni Finansal İmkanlar ve Transfer Planları

Yeni kuralın pratik önemi, artık futbolcu satışlarından gelen her euronun doğrudan kulüp bütçesine dönmesi. Örneğin, Ansu Fati ve Iñaki Peña satışlarından elde edilen gelirler artık kısıtlama olmaksızın yeni transferlere harcanabilecek. Goal.com verilerine göre, kulüp maaş bütçesini 58 milyon euro azaltmayı başardı ve bu, finansal istikrarı sağlamada önemli bir adım oldu.

Bu özgürlük, Barcelona'nın uzun süredir beklediği transferleri gerçekleştirmesinin önünü açıyor. Özellikle kulüp, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için mücadeleyi sürdürüyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın Barcelona forması giyme isteğini doğruladı. Daha önce finansal nedenlerle gerçekleşmeyen bu transfer artık gerçeğe dönüşebilir.

Tescil Sorunları Geride Kaldı

Geçtiğimiz sezonlarda Barcelona taraftarları, yeni transfer edilen futbolcuların tescili konusunda sürekli endişe içindeydi. Dani Olmo ve Pau Víctor gibi oyuncuları kadroya dahil etmek için kulüp son dakikaya kadar bürokratik engellerle mücadele etmek zorunda kalmıştı. "1:1" kuralı bu tür belirsizliklere son veriyor.

Kulüp yönetimi, maaş bütçesini daha da optimize etmek amacıyla Marc-André ter Stegen gibi yüksek maaş alan oyuncuların geleceğini de gözden geçiriyor. Bu durum, takıma sadece yeni oyuncular satın alma değil, aynı zamanda mevcut kadroyu dengede tutma imkanı tanıyor. La Liga başkanı Javier Tebas ile Joan Laporta arasındaki ilişkilerin yumuşaması da Katalanlar için olumlu bir sinyal.

Özetle Barcelona, sportif hırslarını idari ve finansal açıdan destekleme imkanına kavuştu. Bu değişikliklerin sadece İspanya Ligi'nde değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi rekabetinde de takımın konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Artık her şey, kulüp gözlemcilerinin ve teknik heyetin transfer piyasasındaki doğru tercihlerine bağlı.

BarcelonaLa LigaTransferlerJoan LaportaJulian Alvarez
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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