Dünya tarihinde bir ilk: Mini PC doğrudan nükleer reaktörle çalıştırıldı

Enerji ve yüksek teknolojinin kesişme noktasında devrim niteliğinde bir olay gerçekleşti: Valar Atomics girişimi, dünyada ilk kez kompakt bir nükleer reaktör yardımıyla bir kişisel bilgisayara güç sağlamayı başardı. Bu deney, yapay zeka sistemleri için gerekli olan devasa enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında nükleer enerjinin rolünün ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Ixbt.com haber veriyor.

Gösterim sırasında, Nvidia Blackwell grafik işlemcisi ile donatılmış bir Nvidia RTX Spark mini PC kullanıldı. Valar Atomics uzmanları, bilgisayarı Ward 250 adı verilen bir mikro reaktöre bağladı. Cihazın gücü nominal değerin yüzde 37'sine ulaştığında, sistem başarıyla yüklendi ve kararlı bir şekilde çalışmaya başladı. ixbt.com yayını, bu bilgileri şirketin sunumuna dayanarak aktarıyor.

Teknolojik süreç ve güvenlik meseleleri

Valar Atomics CEO'su Isaiya Taylor'a göre, reaktörün kapasitesi sadece tek bir bilgisayarla sınırlı değil. Şu anda şirketin resmi web sitesi de tam olarak Ward 250 cihazından güç alan bir sunucuda barındırılıyor. Bu teknoloji, nükleer fisyon sonucu oluşan ısı enerjisinin doğrudan elektrik akımına dönüştürülmesine dayanıyor.

Reaktörün çalışma prensibi şu şekildedir: Cihazın çekirdeğinde her saniye uranyum atomları bölünür ve sonuç olarak yaklaşık 100 kW ısı gücü açığa çıkar. Helyum tabanlı soğutma sistemi bu ısıyı dışarı taşır, ardından termoelektrik jeneratör yardımıyla bu ısı, hesaplama ekipmanları için gerekli olan elektrik enerjisine dönüştürülür.

Yapay zeka ve nükleer enerjinin geleceği

Günümüzde yapay zeka (AI) kümeleri ve veri merkezlerinin (data-centers) tükettiği enerji miktarı geometrik bir artış göstermektedir. Bu nedenle, küresel teknoloji devleri geleneksel enerji kaynaklarından vazgeçerek daha istikrarlı ve otonom çözümler aramaktadır. Valar Atomics ve Nvidia arasındaki iş birliği de tam olarak bu amaçla kurulmuştur.

Şu anda Amazon, Google, Microsoft ve Oracle gibi büyük şirketler küçük modüler reaktörlere (SMR) aktif olarak yatırım yapıyor. Uzmanlara göre, gelecekte AI altyapısı tamamen böyle mikro reaktör ağlarına geçebilir. Bu sadece enerji bağımsızlığını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevreye salınan zararlı gaz miktarını da önemli ölçüde azaltır.

Valar Atomics kendisini pratik sonuç alan ilk girişim olarak tanımlasa da, ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre Deployable Energy ve Antares Nuclear gibi şirketler de bu alanda ciddi başarılar elde etti. Ancak, tüketici düzeyindeki bir donanımın nükleer enerjiyle beslendiğinin gösterilmesi, sektörde yeni bir dönemi başlattı.