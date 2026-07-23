Meksika'da bir sürücü duvardaki tünel resmini gerçek sanıp çarptı

Monterrey şehrinde sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Kadın sürücü, duvara çizilmiş tünel şeklindeki duvar resmini gerçek bir yol sanarak aracını duvara doğru sürdü.

Resmin, "Wile E. Coyote" çizgi filmindeki meşhur sahte tünel sahnesinden esinlenilerek yapıldığı belirtildi. Görsel, uzaktan bakıldığında yolun devam ettiği izlenimini veriyordu.

Sürücü resim olduğunu geç fark etti ve araç duvara çarptı. Çarpma sonucu araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Araç ve duvarın yer aldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumu, çizgi filmdeki sahnenin gerçek hayatta tekrarlanmasına benzetti.