Roma'da çılgın geri dönüş ve 2 dakikada duble! Milan 0:2'den kurtuldu

·3·Spor
Roma'da çılgın geri dönüş ve 2 dakikada duble! Milan 0:2'den kurtuldu

Serie A'nın 4. haftası, Avrupa futbolu severlere dramatik bir karşılaşma, beklenmedik taktik hamleler ve gol şöleni sundu. Roma'daki ünlü Stadio Olimpico'da Lazio, dev rakibi Milan'ı ağırladı. İlk yarı tamamen başkent ekibinin kontrolünde geçti: Cancellieri ve Noslin'in golleri, Romalılara 2:0'lık sağlam bir üstünlük getirdi. Ancak devre arasında Rossoneri teknik direktörünün yaptığı radikal rotasyon, sahadaki durumu kökten değiştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Moreira, sadece 120 saniye içinde (65. ve 67. dakikalar) rakip fileleri iki kez havalandırarak Milan için kurtarıcı kahraman oldu. 2:2'lik bu skor, Lazio'yu 10 puanla Serie A liderliğine taşıdı. Peki, ilk yarıda üstün olan Lazio neden galibiyeti kaybetti, Milan teknik heyeti hangi değişikliklerle maçı çevirdi ve İtalya şampiyonluk yarışında son durum ne?

İlk yarı — Lazio dominasyonu: 10 ve 39. dakikalardaki goller

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, Romalıların kusursuz oyunuyla akıllarda kaldı:

  • Cancellieri'nin hızlı golü: Maçın henüz 10. dakikasında Matteo Cancellieri çeviklik göstererek Mike Maignan'ın koruduğu kaleyi sarstı ve Lazio'yu öne geçirdi;

  • Noslin'den ikinci gol: 39. dakikada Tijjani Noslin ev sahibinin atağını başarıyla sonuçlandırarak skoru 2:0'a getirdi;

  • Milan'ın çaresizliği: İlk yarıda Rossoneri hem orta sahada hem de savunmada rakibin hızlı kanat ataklarına karşı koyamadı ve taraftarlarda takımın bugün farklı mağlup olabileceği izlenimi uyandırdı.

Devre arasında 3 değişiklik ve Moreira'nın 120 saniyelik mucizesi

İkinci yarıya Milan tamamen farklı bir ruh hali ve yeni güçlerle çıktı:

  • Üç cesur değişiklik: Devre arasında Modric yerine Musah, Loftus-Cheek yerine Pulisic ve Estupinan yerine Moreira oyuna dahil edildi;

  • 65 ve 67. dakikalarda şok: Tam da yedekten gelen Moreira maçın kahramanı oldu; 65. dakikada farkı bire indirdi, iki dakika sonra 67. dakikada duble yaparak dengeyi sağladı (2:2);

  • Sarı kartlar ve sinir harbi: Maçın sonu sert faullere sahne oldu; Belahyane ve Zaccagni (Lazio) ile Pulisic, Pavlovic ve Thiaw (Milan) hakemden sarı kart gördü.

Takım kadroları ve taktik tercihler

Bu kritik karşılaşmada sahaya çıkan ilk 11'ler ve yedek kulübeleri:

  • Lazio: Mandas, Floriani (Lazzari, 84), Sutalo, Provstgar, Tavares, Frattesi, Belahyane, Cancellieri (Isaksen, 58), Taylor (Gudmundsson, 74), Noslin (Pinamonti, 58), Zaccagni;

  • Milan: Maignan, Thiaw, de Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric (Musah, 46), Rabiot, Loftus-Cheek (Pulisic, 46), Estupinan (Moreira, 46), Cisse (Hutchinson, 77), Ramush (Camarda, 85).

Puan durumu: Lazio zirvede, Milan ilk 4'te

Olimpico'daki bu beraberlik, İtalya şampiyonasındaki liderlik grubunu şekillendirdi:

  • Lazio — Serie A lideri: Başkent kulübü 4 hafta sonunda 10 puan toplayarak İtalya liginde tek başına liderliğe yükseldi;

  • Milan 4. sırada: 0:2'lik mağlubiyetten kahramanca kurtulan Milanlılar, 8 puanla 4. sırada yer alıyor;

  • Sezon heyecanı artıyor: Her iki takım da şampiyonluk adayı olduğunu kanıtladı; Lazio'nun hücum potansiyeli ve Milan'ın güçlü iradesi, bu sezonun kıran kırana geçeceğini gösteriyor.

Roma'daki bu yoğun 90 dakika, Serie A'nın bu yıl son yılların en beklenmedik ve tahmin edilemez şampiyonalarından biri olacağını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Lazio liderliğini koruyabilecek mi, yoksa Milan Scudetto'nun ana favorisi mi olacak? Yedekten gelip iki dakikada duble yapan Moreira ilk 11'i hak ediyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İtalya futbolundaki bu sıcak gelişmeleri tüm Serie A severlerle paylaşın!

LazioMilanSerie AMoreiraİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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