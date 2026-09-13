Geleceğin transistörleri: bilim insanları atom kalınlığında ultra ince bir katman yarattı

·4·Teknoloji
Geleceğin transistörleri: bilim insanları atom kalınlığında ultra ince bir katman yarattı

Ixbt.com'un haberine göre, Tayvanlı araştırmacılar modern mikroelektronik alanında önemli bir başarıya imza atarak, iki boyutlu yarı iletkenlere dayalı transistörlerin temel sorunlarından birini çözebilecek ultra ince bir tampon katman geliştirdiler. Sadece 0,42 nanometre kalınlığındaki alüminyum oksit katmanı birkaç atomdan oluşmakta olup, yalıtkanı iletken kanala mümkün olduğunca yakın yerleştirmeye olanak tanıyor. Bu teknoloji, gelecekte atom boyutunda mikroçipler üretme yolunda önemli bir adım olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, geleneksel silikon tabanlı elementlerin küçültülmesinin giderek zorlaştığı bir ortamda, kalınlığı bir atom katmanına eşit olan molibden disülfür (MoS₂) gibi iki boyutlu yarı iletkenler yeni bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Sıradan bir transistörde geçit (gate), yarı iletken kanalı boyunca elektronların hareketini kontrol eder ve aralarında elektrik yalıtkanı olan bir dielektrik bulunur. Bu katman ne kadar ince olursa, geçit akımı o kadar iyi kontrol eder.

İki boyutlu elektronikteki temel sorun

Ancak MoS₂ malzemesinin kendine has özelliği, yüzeyinde neredeyse hiç serbest kimyasal bağ bulunmamasıdır. Bu nedenle geleneksel dielektrikler, üzerinde ince ve homojen bir kaplama oluşturmakta zorlanırlar. Sonuç olarak mikroskobik kusurlar ortaya çıkar ve bunlar üzerinden akım sızıntısı başlar.

Bunun yanı sıra, iki malzemenin arayüzündeki bozulmalar elektronların hareketini engeller ve transistörün genel karakteristiklerini önemli ölçüde kötüleştirir. Bilim insanları bu karmaşık sorunu, atom seviyesinde özel bir "astar" yardımıyla çözmeyi başardılar.

Yeni teknoloji ve olanakları

Başlangıçta araştırmacılar, MoS₂ yüzeyine yaklaşık 0,3 nanometre kalınlığında bir alüminyum katmanı uyguladılar ve ardından bunu dikkatlice oksitleyerek oksitlenmesini sağladılar. Sonuç olarak 0,42 nanometre kalınlığında bütünsel bir alüminyum oksit katmanı oluştu. Bu sayede bilim insanları, birbiriyle çelişen üç görevi aynı anda yerine getirmeyi başardılar.

Birincisi, ana dielektrik üzerinde deliksiz ve daha düzgün bir şekilde şekillenir. İkincisi, tampon katman yarı iletken kanalı elektriksel kusurlardan güvenilir bir şekilde korur. Deneyler sırasında elde edilen deneysel yapı, akım sızıntısını düşük seviyede tutarak iyi bir verimlilik gösterdi.

Yine de seri üretime geçilmesi için daha uzun bir süre var. Teknoloji, MoS₂ katmanlarının transferini ve ultra yüksek vakum koşullarında işlenmesini gerektiriyor. Uzmanlara göre, transistörler atom boyutlarına yaklaştıkça, malzemelerin kendisini bulmanın yanı sıra, aralarındaki sınırları tekil atomlar seviyesinde kontrol etmek kritik bir önem taşıyor.

TransistörNanoteknolojiYarı İletkenlerBilimsel YenilikElektronik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Magic 9 amiral gemisinin tanıtım tarihi ve temel özellikleri sızdırıldıHonor Magic 9 amiral gemisinin tanıtım tarihi ve temel özellikleri sızdırıldıBugün, 00:58Çin'de iPhone Duo için ön siparişler rekor kırdıÇin'de iPhone Duo için ön siparişler rekor kırdıBugün, 00:24Rocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değilRocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değilDün, 15:54SMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştıSMIC, yarı iletken pazarında Samsung'a yaklaştıDün, 15:29Özbekistan'da Ulusal Veri Platformu hayata geçiriliyorÖzbekistan'da Ulusal Veri Platformu hayata geçiriliyorDün, 15:00Samsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kameraDün, 14:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor