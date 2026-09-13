Eski Bakan dolandırıcılıkla suçlanıyor: Rusya'nın eski İletişim Bakanı uluslararası düzeyde aranıyor

Rusya'nın siyasi ve mali çevrelerinde büyük bir yolsuzluk skandalı daha patlak verdi. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, ülkenin eski İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov'u resmen arananlar listesine aldı. TASS ajansının İçişleri Bakanlığı'nın arama veritabanına dayandırdığı habere göre, eski üst düzey yetkiliye karşı suç örgütü kurmak ve çok büyük miktarda dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Soruşturmaya göre eski bakan, binlerce kişiyi mağdur eden ünlü "Finiko" finansal piramidinin kurucularından biriydi. Şu anda yurt dışında saklanan eski bakan ve ortaklarının, insanlardan toplanan yaklaşık 5 milyar rubleyi gizli yöntemlerle yurt dışına kaçırdığından şüpheleniliyor. Peki, yaklaşık 8 bin vatandaşı yoksullaştıran bu sistem nasıl işledi, "Innopolis Arxitekt" şirketinin bununla ne ilgisi var ve bakanlık koltuğundan kaçaklığa uzanan Nikiforov'u nasıl bir ceza bekliyor?

İçişleri Bakanlığı veritabanında arama: İki ağır suç maddesi

Rus kolluk kuvvetleri, eski federal bakan hakkında ciddi bir ceza davası açtı:

Resmi arama kararı çıkarıldı: Rusya İçişleri Bakanlığı, Nikolay Nikiforov'u resmen arananlar listesine ekledi;

Suç örgütü kurmak: Hakkında, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 210. maddesi (Suç örgütü kurmak veya bu örgüte katılmak) uyarınca suçlamada bulunuldu;

Çok büyük ölçekli dolandırıcılık: Ayrıca, Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. fıkrası (Çok büyük ölçekli dolandırıcılık) kapsamında da şüpheli konumunda;

BAE'deki sığınak: 2018 yılında bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Rusya'yı terk eden Nikiforov'un, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı belirtiliyor.

«Finiko» piramidi ve 5 milyar rublelik vurgun

Soruşturma sonucunda ortaya çıkarılan finansal sistemin ölçeği şaşırtıcı derecede büyük:

«Finiko»nun gizli kurucusu: Soruşturma makamları, Nikolay Nikiforov'u binlerce insanın hayatını altüst eden "Finiko" finansal piramidinin kurucularından biri olarak gösteriyor;

Yıllık yüzde 25'lik yalan vaat: Dolandırıcılar, yatırımcılara yıllık yüzde 25'e varan garantili kazanç vaat ederek insanların güvenini kazandı;

8 bin mağdur: Resmi soruşturma sürecinde yaklaşık 8.000 kişi bu dolandırıcılığın kurbanı olarak tanındı;

5 milyar rublelik zarar: İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre, piramit tarafından ele geçirilen ve çalınan paraların toplam değeri yaklaşık 5 milyar rubleyi buluyor.

Paraların yurt dışına aklanması: «Innopolis Arxitekt» izleri

Müfettişler, piramitten çıkan finansal akışların yurt dışına çıkarılma yollarını ortaya çıkardı:

Yurt dışına kaçırılan sermaye: «Finiko» tarafından yatırımcılardan toplanan fonlar yabancı banka hesaplarına aktarıldı;

«Innopolis Arxitekt» şirketinin yardımı: Paraların yurt dışına çıkarılmasında "Innopolis Arxitekt" firmasının aracı olarak kullanıldığı belirlendi;

Tasarımcı Tuxvatullin'in rolü: Söz konusu şirketin genel müdürü ve ortağı, tanınmış tasarımcı Azat Tuxvatullin'dir;

6 yıllık bakanlık dönemi: Nikolay Nikiforov, 21 Mayıs 2012'den 8 Mayıs 2018'e kadar Rusya İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı görevini yürütmüş ve zamanında ülkenin en genç bakanı olarak tanınmıştı.

Bir zamanlar Rusya'nın dijital teknoloji geleceğini yöneten eski federal bakanın bugün uluslararası düzeyde aranan bir suçlu figürüne dönüşmesi, finansal dolandırıcılıkların ne kadar üst seviyelere kadar sızabildiğini gösteriyor. Artık eski bakanın BAE'den iade edilmesi konusu, soruşturmanın temel sınavı haline gelecek.

Sizce, eski bakan düzeyindeki üst düzey yetkililerin finansal piramitlerin başına geçmesini engellemek için hangi mekanizmalar gerekli? İnsanlar, yıllık yüzde 25'lik "mucizevi" kazanç vaat eden bu tür sistemlere neden hala inanıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve finansal güvenlik konusundaki bu önemli uyarıcı analizi tüm sevdiklerinizle paylaşın!