İran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan Ültimatom

Küresel enerji güvenliğinin ve dünya petrol ticaretinin ana arteri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki durum en kritik noktaya ulaştı. İran'ın «Tasnim» haber ajansına göre, resmi Tahran, arabulucular aracılığıyla ABD'ye boğazın açılmasına ilişkin yedi kesin şarttan oluşan bir talep listesi iletti. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey organları tarafından onaylanan bu şartlar Washington tarafından tamamen yerine getirilmedikçe, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine tamamen kapalı kalacağı kesin bir dille bildirildi. İran ile Umman arasındaki anlaşmaların bile boğazın açılması anlamına gelmeyeceği, su yolunun geleceğinin artık sadece ve sadece Beyaz Saray'ın atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO), kısıtlamaları ihlal eden her türlü tanker ve ticaret gemisine karşı sert cezai tedbirler uygulanacağını duyurdu. Peki, İran ABD'den neler talep ediyor, boğazın kapanması dünya ekonomisine nasıl bir darbe vuracak ve Washington'ın olası cevabı ne olabilir?

«Yedi şart yerine getirilmeden yol yok!»: İran'ın ABD'ye sunduğu talep

«Tasnim» ajansının kaynağına dayandırılarak yayınlanan bilgiler, Tahran'ın pozisyonunun ne kadar tavizsiz olduğunu gözler önüne serdi:

Arabulucular aracılığıyla iletilen ültimatom: İran, ABD yönetimine boğazın açılmasına ilişkin yedi maddelik özel bir şartlar listesi sundu;

Üst düzey karar: Belirtildiğine göre, bu şartlar İran İslam Cumhuriyeti'nin en üst yönetimi tarafından onaylanmış olup, bunlar kayıtsız şartsız yerine getirilmedikçe boğaz açılmayacaktır;

Umman ile anlaşma çözüm değil: Kaynağın açıklığa kavuşturduğuna göre, İran ile Umman arasında yapılan herhangi bir diplomatik anlaşma, otomatik olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmemektedir;

Tam egemenlik göstergesi: Boğaz gelecekte açılsa bile, bu sadece Tahran'ın bu su yolu üzerindeki mutlak egemenliğini pekiştirme tedbiri olarak gerçekleştirilecektir — karar tamamen Washington'ın eylemlerine bağlıdır.

İDMO kısıtlamaları: Gemilere karşı deniz ve sigorta yaptırımları

Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki durum askeri kontrol altına alınmış olup, İDMO kesin tedbirleri duyurdu:

Yasaklı deniz bölgesi: İslam Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) resmi sözcüsü Hüseyin Muhebi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki bölgeleri gemi trafiği için yasaklı bölge ilan ettiğini bildirdi;

Kural ihlalcilerine karşı yaptırımlar: Belirlenen yasağı hiçe sayarak bölgeden geçmeye çalışan her türlü ticaret veya yük gemisi ciddi şekilde cezalandırılacaktır;

Hizmetlerden mahrum bırakma: Kısıtlamaları ihlal eden gemilere denizcilik, sigorta ve lojistik destek hizmetlerinin verilmesi tamamen durdurulacak, bu da uluslararası deniz taşımacılığını felç edebilir.

Hürmüz Boğazı ablukası: Dünya petrol piyasası uçurumun kenarında mı?

Bu stratejik su yolu çevresindeki gerilim, küresel enerji haritasını altüst etme riski taşıyor:

Dünya petrolünün ana damarı: Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan toplam ham petrolün yaklaşık yüzde 20'si tam olarak dar Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'nden dışarı çıkarılmaktadır;

Fiyat patlaması ihtimali: Boğazın tamamen kapanması, petrol ve gaz piyasalarında fiyatların hızla yükselmesine, enflasyon dalgasına ve Avrupa ile Asya sanayisinde büyük bir enerji krizine yol açabilir;

Askeri çatışma riski: ABD ve müttefiklerinin su yollarının serbestliğini sağlamaya yönelik olası güç kullanma eylemleri, Basra Körfezi'nde büyük bir askeri çatışmanın alevlenmesi riskini doğuruyor.

Tahran tarafından ABD'ye atılan bu jeopolitik eldiven, Beyaz Saray'ı ciddi bir seçimle karşı karşıya bıraktı. Müzakere ve uzlaşma yolu mu seçilecek yoksa Orta Doğu yeni ve kapsamlı bir çatışma girdabına mı sürüklenecek — bu soruya önümüzdeki günlerdeki diplomatik cevaplar açıklık getirecek.

Sizce ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için koyduğu 7 şarta razı olacak mı yoksa durum askeri güç kullanma seviyesine kadar ulaşabilir mi? Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünya petrol fiyatlarına ve bölge ekonomisine nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerjisinin kaderini belirleyen bu sıcak jeopolitik analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!