İsviçre Süper Ligi'nin 8. haftasındaki kritik karşılaşma, taraftarlara Avrupa futbolunun yoğunluğunu ve eşsiz bir dramayı yaşattı. Ligin zirvesi için verilen çetin mücadelede Lugano, kendi sahasında ülkenin çok kez şampiyonu olan Young Boys'u ağırladı. Özbekistanlı futbolseverler için en sevindirici gelişme, milli takımımızın savunma oyuncusu Behruz Karimov'un ilk 11'de sahaya çıkıp hakemin son düdüğüne kadar, yani tam 90 dakika boyunca savunmanın merkezinde ve kanadında güven veren bir performans sergilemesiydi. Dört gol, skor değişimleri ve 80. dakikadaki kurtarıcı golle sonuçlanan 2-2'lik beraberlik, Lugano'yu ligin zirvesinde tek başına lider olarak pekiştirdi. Peki sahada neler yaşandı, Behruz Karimov ve takımı mağlubiyetten nasıl kurtuldu ve Lugano'nun şampiyonluk şansı neden bu kadar arttı?

2. dakikada gelen erken gol ve Young Boys'un müthiş geri dönüşü

Karşılaşma ilk saniyelerden itibaren tempolu ve hızlı ataklarla başladı:

dos Santos'tan yıldırım gol: Maçın henüz 2. dakikasında dos Santos, konuk ekibin ağlarını sarsarak Lugano'yu öne geçirdi;

Essende ve Fassnacht'ın yanıtı: Erken golle sarsılmayan Young Boys baskıyı artırdı; 28. dakikada Essende dengeyi sağlarken, ilk yarının son anlarında (45. dakika) tecrübeli Fassnacht golü bularak konuk ekibi soyunma odasına önde götürdü;

Kaleci sakatlığı: Ev sahibi ekip devre arasında zorunlu bir değişikliğe gitti; as kaleci von Ballmoos'un yerine Gebhardt oyuna dahil edildi.

80. dakikadaki kurtuluş: Ajeti'nin altın vuruşu

İkinci yarıda teknik heyetin yaptığı rotasyon meyvelerini verdi:

Joker olarak oyuna giriş: Lugano teknik direktörü 67. dakikada savunmacı Mai'nin yerine hücum gücü olarak Ajeti'yi sahaya sürdü;

80. dakikadaki gol: Yedekten gelen Ajeti, oyuna girdikten 13 dakika sonra, 80. dakikada rakip kaleyi tam isabetle bularak skoru 2-2'ye getirdi;

Çetin geçen son dakikalar: Maçın geri kalanında her iki takım da galibiyeti getirecek gol için tehlikeli ataklar geliştirse de skor değişmedi.

Behruz Karimov 90 dakika sahada: Milli savunmacıya duyulan büyük güven

Özbekistanlı lejyonerin sahadaki güven veren oyunu, takımın puan almasında önemli bir temel oluşturdu:

Tam süre oyun pratiği: Karimov, İsviçre'nin en güçlü forvetlerine karşı 90 dakika boyunca aralıksız pres ve ikili mücadelelerde istikrarlı bir performans sergiledi;

Elit seviyede tecrübe: Young Boys gibi sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir deve karşı böyle zorlu bir maçta tam süre oynamak, Özbek futbolcunun Avrupa futboluna tamamen uyum sağladığını gösteriyor;

Lugano kadrosu: von Ballmoos (Gebhardt, 46), Papadopoulos, Mai (Ajeti, 67), Delcroix, KARIMOV, Bislimi, Grgic, dos Santos, Cimignani, Steffen, Moncada (Espinosa, 89).

Puan durumunun zirvesinde: Bir maçı eksik mutlak lider!

Bu beraberlik, Lugano'nun şampiyonluk yarışındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı:

19 puanla 1. sırada: Lugano, 8 hafta sonunda 19 puan toplayarak lig tablosunun zirvesinde tek başına yer alıyor;

Young Boys 3 puan geride: En büyük rakiplerden biri olan Young Boys 16 puanla ikinci sırada takipte;

Büyük avantaj: En önemlisi, Behruz Karimov'un takımının bir maçı eksik ve bu durum Lugano'ya puan farkını daha da açma fırsatı veriyor.

İsviçre yeşil sahalarında Özbek futbolunun onurunu başarıyla temsil eden Behruz Karimov ve kulübü, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Takım bu tempoyu korursa, sezon sonunda temsilcimiz Avrupa şampiyonluğu madalyasına ulaşabilir.

Sizce Behruz Karimov liderliğindeki Lugano savunması, bu sezon Young Boys ve Basel gibi devleri geride bırakarak İsviçre şampiyonluğunu kazanabilir mi? Lejyonerimizin Avrupa sahalarındaki bu parlak performansı milli takımımızın savunmasına nasıl bir güç katacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerin bu başarılı performans analizini tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!