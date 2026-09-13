Honor Magic 9 amiral gemisinin tanıtım tarihi ve temel özellikleri sızdırıldı

Tanınmış Çinli marka Honor, yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni Honor Magic 9 akıllı telefon ailesi 28 Eylül tarihinde resmen tanıtılacak. Tanıtıma iki hafta kala, saygın sızıntı kaynağı Digital Chat Station, temel modelin teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri ekranıdır. Akıllı telefon, 6,37 inçlik kompakt ve düz bir ekranla donatılacak. Bu ekran 1,5K çözünürlüğü destekliyor ve altında modern bir ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Kamera yetenekleri ve gelişmiş sensörler

Ana odak noktası optik yetenekler olmaya devam ediyor. Sızıntı bilgilerine göre, temel model 1/1,4 inç optik formatta 200 megapiksellik ana sensöre sahip olacak. Buna 50 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ile optik zum ve 1/1,56 inç 200 megapiksellik sensöre sahip periskop modülü eşlik edecek.

Bu değerler, önceki nesille karşılaştırıldığında önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Özellikle geçen yıl piyasaya sürülen Magic 8 modelinde 50 megapiksellik ana ve geniş açılı kameralar ile 64 megapiksellik telefoto modülü kullanılmıştı. Böylece Honor, tarihinde ilk kez temel seri bir akıllı telefona iki adet büyük 200 megapiksellik sensör yerleştiriyor.

Güç kaynağı ve performans

Akıllı telefonun enerji beslemesinin de üst düzey olması bekleniyor. Kaynağa göre yeni cihaz, "8000 mAh seviyesinde" etkileyici bir batarya ile donatılacak. Bu, kompakt bir gövdedeki amiral gemisi için harika bir değer olarak kabul ediliyor.

Donanım kısmında ise bazı özgünlükler mevcut. Digital Chat Station'a göre, temel Magic 9 modeli önceki nesilde kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi temelinde çalışacak. En yeni Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 çipi ise yalnızca daha büyük ve daha pahalı olan Magic 9 Pro Max versiyonuna nasip olacak.

Hatırlatmak gerekirse, bu sızıntı kaynağı daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro amiral gemilerinin özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro'nun parlak Samsung ekrana sahip olacağını ve Dimensity 9400 işlemcisinin Snapdragon 8 Elite'ten önce çıkacağını ilk bildirenlerden biri olmuştu.