12 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!

·5·Dünya
12 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!

Rusya'da 12 yaşındaki Yeremiy'in yetiştirdiği dev bal kabağı, sıra dışı boyutuyla herkesin dikkatini çekti. 10 Eylül'de Moskova'da düzenlenen "Devler Savaşı" festivalinde tartılan kabağın ağırlığının tam 817 kilogram olduğu belirlendi.

Yeremiy, dört yıldır bal kabağı yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. İlk hasatları 37, 40 ve 50 kilogram civarındaydı. Geçen yıl ise 93 kilogramlık bir bal kabağı yetiştirmeyi başarmıştı.

Bu yılki sonuç ise önceki hasatlardan birkaç kat daha büyük oldu.

817 kg ağırlığındaki dev bal kabağı ve yanındaki...'lumot taxtasi.

12 yaşındaki bahçıvanın 817 kilogramlık kabağı, festivaldeki en büyük sebze olarak kaydedildi. Yeremiy böyle dev bir kabağı yetiştirmeye bir anda ulaşmadı. Bundan önce iki yıl boyunca denemiş ancak başarısız olmuştu.

Bu yılki hasat, İrkutsk'tan Moskova'ya yaklaşık 9 gün süren bir yolculukla getirildi. Bu yılki etkinlikte Rusya'nın 75 bölgesinden ve 200'den fazla şehrinden bahçıvanlar yer alıyor. Sergide toplam 200'den fazla sebze çeşidi sergileniyor.

YeremiyDevler SavaşıMoskovaİrkutskTarım
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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