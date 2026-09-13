Türkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek oldu

·5·Dünya
Türkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek oldu

Türkiye'nin Aksaray iline bağlı Ozancık köyünde yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarından köye dönüp kendisiyle birlikte yaşamalarını ve kendisiyle ilgilenmelerini istedi. Ancak 7 çocuğundan hiçbiri babasının teklifini kabul etmedi.

Ahmet Köse çocuklarına köye dönüp birlikte yaşamayı teklif etti. Hatta tüm mal varlığının onlara kalacağını da söyledi. Ancak çocuklarının hiçbiri bu teklifi kabul etmedi.

Bunun üzerine yaşlı adam, kendisine ait arazileri hayattayken satmaya ve elde edilen geliri hayırlı bir işe harcamaya karar verdi. Yaşlı adam, satılan mal varlığından elde edilen gelirle doğup büyüdüğü köyde kendi adını taşıyan bir cami yaptırdı.

Yerel basına verdiği röportajda kararını şöyle açıkladı:

“Çocuklarıma gelin, bütün mal varlığım sizin olsun dedim ama gelmediler.” Ahmet Köse'ye göre, çocukları o vefat ettikten sonra arazileri zaten satabilirlerdi.

Bu nedenle mal varlığını hayattayken elden çıkarıp parasını cami inşaatına yönlendirdi.

“Bu yüzden onları gözüm açıkken satıp ahiretim için bir birikim yaptım” diye vurguladı yaşlı adam.

Bu olay, Türkiye'nin Anadolu Ajansı ve diğer yerel medya kuruluşlarında haberleştirildi.

Ahmet KöseOzancık KöyüAnadolu AjansıMedya RöportajıTürkiye
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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