Hindistan'ın başkentindeki devasa kongre merkezinde düzenlenen BRICS zirvesinin ardından kapsamlı bir resmi bildiri kabul edildi ve uluslararası ekonomik ilişkilerin yeni stratejik yönleri onaylandı. Dünya nüfusunun önemli bir kısmını ve küresel ticaretin büyük bir bölümünü temsil eden bu diyalog platformunda, ana odak noktası finansal istikrar, alternatif lojistik ve egemen eşitlik ilkeleri oldu.

Müzakereler sırasında, uluslararası ticarette tek taraflı kurallara dayalı sistemden çok kutuplu mekanizmalara geçişin gerekliliği vurgulandı. Katılımcı ülkeler, yapay kısıtlamaların, tek taraflı korumacı tarifelerin ve uluslararası kurallara aykırı ekonomik yaptırımların küresel pazara zarar verdiğini belirttiler. Bu bağlamda, Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki uyuşmazlık çözüm mekanizmasının tamamen yeniden tesis edilmesi ve açık pazar kurallarının korunması gerekliliği öne sürüldü.

Finansal bağımsızlığın sağlanması konusunda ortak bir para birimi oluşturma fikrinden tamamen vazgeçildi. Bunun yerine, karşılıklı hesaplaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve ödemeleri hızlandıran bağımsız dijital sistemlerin entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı. Bu yaklaşım, dış ticarette aracı kurumlara ve üçüncü taraf baskısına olan bağımlılığı azaltmayı ve sınır ötesi finansal riskleri düşürmeyi amaçlamaktadır.

Zirvede, denize doğrudan erişimi kısıtlı olan ülkelerin ulaşım sorunları da geniş çapta tartışıldı. Güney Asya rotasındaki alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, limanları ve lojistik ağlarını birbirine bağlayan altyapının güçlendirilmesi öncelikli görev olarak belirlendi. Bu girişimler, Orta Asya ve Özbekistan gibi kıta içi bölgelerin dünya deniz yollarına, özellikle Hindistan ve komşu pazarlara serbestçe erişimi için yeni pratik fırsatlar yaratmaktadır.

Ayrıca, teknolojik ve endüstriyel güvenlik alanında kritik mineraller pazarının siyasi etkilerden korunması, yeşil enerjiye geçişte tüm ülkeler için eşit şartların oluşturulması ve dijital girişimlerin desteklenmesi konusunda çok taraflı iş birliği mekanizmaları onaylandı.

Birleşmiş Milletler ve finans kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası yapıların günümüz gereksinimlerine göre uyarlanması ve gelişmekte olan ülkelerin bu kurumlardaki seslerinin artırılması gerektiği özellikle vurgulandı. Yeni Delhi'de elde edilen sonuçlar, küresel kalkınmanın artık tek taraflı direktiflerle değil, egemen çıkarlar ve karşılıklı yarara dayalı pragmatik iş birliği temelinde gelişeceğini göstermektedir.