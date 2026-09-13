Huawei Pura X Max yeni renk seçenekleriyle piyasaya çıktı

·43·Teknoloji
Huawei Pura X Max yeni renk seçenekleriyle piyasaya çıktı

Huawei, gelişmiş cihazlarından biri olan Pura X Max akıllı telefonunun yeni renk seçeneklerinin satışına resmen başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu amiral gemisi cihaz artık çekici bordo-kırmızı ve mavi renklerde kullanıcılara sunuluyor. iPhone Duo ile aynı yenilikçi form faktörüne sahip olan bu cihaz, tanıtımından önce bile büyük ilgi uyandırarak gerçek bir hit haline gelmişti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik açıdan yüksek performansa dayanan akıllı telefon, güçlü Kirin 9030 Pro yonga seti temelinde çalışıyor. Cihazın en belirgin özelliklerinden biri, çift ekranla donatılmış olmasıdır. Kullanım için pratik olan dış ekran 5,4 inç diyagonal boyuta sahipken, açıldığında çalışan iç ekranın boyutu tam 7,7 inçtir. Bu durum kullanıcılara tablet ve akıllı telefon imkanlarını aynı anda sunuyor.

Bellek modifikasyonları ve fiyatlar

Piyasaya sürülen yeni versiyonlar, kullanıcılara farklı bellek yapılandırmalarında sunuluyor. Özellikle 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip temel versiyon 12.000 yuan fiyatla değerlendiriliyor. Bu fiyat politikası, cihazın yüksek teknolojik seviyesiyle uyumludur.

Ayrıca üretici, kullanıcılar için özel koleksiyon sürümleri ve en üst düzey modifikasyonları da hazırladı:

  • Bordo-kırmızı renkte 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip koleksiyon sürümü — 13.000 yuan.
  • 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip en üst düzey yapılandırma — 14.000 yuan.

Kamera özellikleri ve pazar talebi

Cihazın fotoğraf çekim yetenekleri de ciddi anlamda dikkat çekici. Ana kamera sistemi, 50 megapiksel ultra geniş açılı modül ve büyük diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel periskopik telefoto lensi içeriyor. Ayrıca, ön ve ek görevler için 12,5 megapikselli ek bir ultra geniş açılı kamera da bulunuyor.

Huawei tarafından paylaşılan resmi verilere göre, akıllı telefona olan talep oldukça yüksek seviyede seyrediyor. Satışların başlamasından sonraki ilk dört ay içinde Pura X Max cihazlarının sevkiyat hacmi 1,2 milyon adedi aştı. Bu rakam, şirketin katlanabilir ve gelişmiş ekranlı cihazlar pazarındaki konumunun ne kadar sağlam olduğunu açıkça gösteriyor.

HuaweiPura X MaxKirin 9030 ProAkıllı TelefonlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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