BRICS–2026: Denize çıkış koridorları, dijital ödemeler ve egemen finans

·0·Dünya
BRICS–2026: Denize çıkış koridorları, dijital ödemeler ve egemen finans

Yeni Delhi'deki 18. BRICS zirvesinin genel kurul toplantısında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve zirve katılımcıları, blok ve ortak ülkeleri için 50 somut pratik sonucu (practical outcomes) içeren stratejik bir yol haritası sundu.

Zirvenin nihai görüşmelerinde, Özbekistan'ın ve bölgemizin çıkarlarını doğrudan ilgilendiren birkaç belirleyici alan net bir şekilde tanımlandı:

Denize çıkış ve ulaşım koridorları: Zirve kapsamında, denize doğrudan kıyısı olmayan kara ülkesi (landlocked countries) konumundaki devletlerin lojistik sorunları özel olarak ele alındı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sudhakar Dalela, BRICS platformunun güney koridorları ve deniz limanlarına bağlantı konusunda çok taraflı iş birliğini tam olarak destekleyeceğini belirtti. Bu durum, Orta Asya, özellikle Özbekistan için Çabahar Limanı ve «Kuzey–Güney» koridoru aracılığıyla Hindistan ve dünya pazarlarına açılma hedeflerini uluslararası düzeyde güçlendirmektedir.

Dijital ödemeler ve inovasyon fonu: Narendra Modi konuşmasında, Hindistan'ın nüfus ölçeğindeki UPI (birleşik ödeme arayüzü) deneyimini ortak ülkelerin altyapısına entegre etmeyi teklif etti. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimleri desteklemek amacıyla «BRICS Startup Innovation Fund» kuruldu.

Egemen finans ve gıda güvenliği: Zirve görüşmelerinde katılımcılar, uluslararası ticareti siyasi baskılardan ve tek taraflı finansal kısıtlamalardan korumanın tek yolunun, ulusal para birimleriyle doğrudan ödeme yapılması ve bağımsız lojistik zincirlerinin kurulması olduğunu vurguladılar.

Zirvede öne sürülen bu girişimler, önümüzdeki yıllarda ticaret engellerini azaltacak, alternatif ulaşım koridorlarını genişletecek ve dijital finans alanında pragmatik iş birliğini daha da hızlandıracaktır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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