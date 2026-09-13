iPhone 18 Pro Max ağırlığının neredeyse 250 grama ulaşması bekleniyor

Apple, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonlarında hafiflik arayışından vazgeçiyor gibi görünüyor. ixbt.com'un haberine göre, ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, gelecek nesil iPhone 18 Pro Max modelinin öncekilere kıyasla önemli ölçüde daha ağır olacağını belirtti; bu durum kullanıcılar ve teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni bilgilere göre, iPhone 18 Pro modeli 211 gram ağırlığında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut iPhone 17 Pro cihazının ağırlığı 206 gramdır. Son yıllardaki dinamiklere bakıldığında, iPhone 15 Pro'dan 16 Pro'ya geçişte kütle 12 gram, 16 Pro'dan 17 Pro'ya geçişte ise 7 gram artmıştı.

Böylece, iPhone 17 Pro ile gelecek 18 Pro modelleri arasındaki fark sadece 5 gram olacak ve günlük kullanımda neredeyse hissedilmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak serinin en büyük temsilcisi olan Pro Max versiyonunda ağırlık değişimi çok daha ciddi bir boyut kazanıyor.

iPhone 18 Pro Max neden ağırlaşıyor

iPhone 18 Pro Max modeli örneğinde ağırlık göstergesinin 233 gramdan (iPhone 17 Pro Max) doğrudan 249 grama sıçraması bekleniyor. Bu rakam, bir kerede 16 gramlık keskin bir artış anlamına geliyor ve son nesiller arasındaki en belirgin ağırlaşma olarak kabul ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16 Pro Max kendisinden önceki 15 Pro Max'e göre 6 gram, 17 Pro Max ise 6 gram daha ağır çıkmıştı. Yeni iPhone 18 Pro Max'in boyutları neredeyse değişmemesine rağmen, kütlesi 240 gram ağırlığındaki iPhone 14 Pro Max değerini bile geride bırakıyor.

Ayrıca, sızdırılan bu bilgilerde yeni ve gizemli iPhone Duo cihazından da bahsediliyor ve ağırlığının 254 gram olacağı söyleniyor. Sonuç olarak, kasasının inceliğine rağmen bu cihaz, tanıtılan üç model arasında en ağırı olacak.

Ağırlık artışının temel nedenleri

Uzmanlara göre, on sekizinci nesil iPhone akıllı telefonlarının ağırlaşması, birkaç önemli teknik güncellemeyle doğrudan bağlantılı. Mühendisler, cihazlara daha büyük bir batarya ve daha verimli soğutma sağlamak amacıyla bir ısı odası yerleştirmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra, temel nedenlerden biri olarak değişken diyafram teknolojisine sahip tamamen yeni bir kamera modülü gösteriliyor. Bu gelişmiş teknoloji ve bileşenlerin eklenmesi, akıllı telefonun yeteneklerini önemli ölçüde genişletse de toplam kütlesi üzerinde de etkisini gösteriyor.