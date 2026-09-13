Doğu Avrupa'daki askeri-siyasi gerilim en tehlikeli ve kritik noktasına yaklaşıyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Yeni Delhi'deki BRICS zirvesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik benzeri görülmemiş sertlikte bir açıklama yaptı. Kremlin lideri, Avrupa ülkelerinin Ukrayna topraklarına asker göndermesi durumunda bu adımın doğrudan «Rusya ile resmi savaş» olarak değerlendirileceğini açıkça belirtti. Bu sert tepki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaş sonrası güvenlik garantileri çerçevesinde 26 ülkenin Ukrayna'ya barış gücü göndermesini destekleyen ses getiren planına yanıt olarak geldi.

Siyasi tehditlerin gölgesinde savaş alanında da gerilim zirveye ulaştı: Kiev'de jet motorlu dronlar benzin istasyonlarını hedef aldı, Zelenskiy bir gün içinde yaklaşık 500 dron saldırısı gerçekleştiğini duyurdu, Ukrayna ise Hazar kıyısındaki Mahaçkale petrol tesislerine misilleme saldırısı düzenledi. Peki, Putin'in bu uyarısı Batı ile Rusya arasında küresel bir çatışma riski doğuruyor mu, cephe gerisindeki dron savaşı neleri yok ediyor ve Kremlin dilinde bu neden bir «kırmızı çizgi» değil de nihai karar olarak adlandırılıyor?

«Bu Rusya ile savaş demek»: Putin ve Peskov'un sert duruşu

YeniDelhi'deki BRICS zirvesi alanında Putin ve Kremlin temsilcileri Batı'yı ağır sonuçlar konusunda uyardı:

Putin'den doğrudan tepki: «Şu anda, kendi ifadelerine göre, Ukrayna'ya askerlerin nasıl geçirileceği üzerine kafa yoruyorlar. Bu, Rusya ile savaş anlamına gelir», — dedi Rusya devlet başkanı TASS ajansına verdiği röportajda kararlılıkla vurgulayarak;

Macron'un 26 ülkeli planı: Geçen hafta Fransa lideri Emmanuel Macron, çatışmanın sona erdiği günden itibaren güvenlik garantileri kapsamında 26 ülkenin Ukrayna'ya asker gönderme taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı;

«Bu bir kırmızı çizgi değil, net bir pozisyon»: Dmitriy Peskov, bu konunun sadece sembolik bir «kırmızı çizgi» değil, dünyaya ve öncelikle Avrupalılara en net ve anlaşılır şekilde iletilen Rusya'nın kararlı duruşu olduğunu belirtti.

Bir günde 500 dron: Kiev'deki patlamalar ve sanayi tesislerine saldırılar

Askeri harekatlar kapsamında Ukrayna şehirleri aralıksız hava saldırılarına maruz kalıyor:

Zelenskiy'nin X ağındaki açıklaması: Ukrayna Devlet Başkanı, Cumartesi günü boyunca ülke genelinde yaklaşık 500 dron saldırısı gerçekleştiğini duyurdu;

Yabancı şirketlere yönelik saldırılar: Saldırılar sonucunda bir Hint şirketine ait çelik fabrikası, ABD'li ayçiçek yağı üreticisi ve Polonya'nın sıhhi tesisat üretim fabrikası zarar gördü;

Kiev'deki ölümcül patlamalar: Cuma günü jet motorlu dronlar Kiev'deki birkaç benzin istasyonunu yok etti; sonuçta 2 kişi hayatını kaybetti, 12 vatandaş ağır yaralandı;

Gıda ve lojistik altyapısı: Saldırılar gıda depolarını, ilaç fabrikalarını, kamyon parklarını, alışveriş merkezlerini ve enerji sistemlerini devre dışı bırakıyor.

«Hayat lunaparktaki hız treni gibi»: Hazar'daki petrol tesislerine saldırı

Savaşın bu aşaması her iki taraf için de ciddi ve karmaşık bir altyapı çatışmasına dönüşüyor:

Sivil halkın yaşadıkları: Kiev'deki patlama yerinin yakınında çalışan Anastasiya Demçenko, Guardian gazetesine: «Bu muhtemelen savaşın en zor dönemi, çünkü hayat lunaparktaki hız treni gibi. İnsanda hayat sınırda duruyormuş hissi uyandırıyor», — diyerek ruhsal ağırlığı tarif etti;

Enerjiye yönelik baskı: Rus tarafı, Ukrayna'nın enerji sistemini tamamen felç etmek amacıyla kitlesel saldırıları yoğunlaştırdı;

Mahaçkale'deki petrol tesislerine saldırı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geri adım atmayarak, Rusya'nın Hazar Denizi kıyısındaki büyük liman şehri Mahaçkale'deki stratejik petrol tesislerine hassas dron saldırıları düzenleyerek karşılık verdi.

Avrupa liderlerinin askeri güç gönderme planları ve Rusya liderinin bunu doğrudan açık savaş ilan etmesi, çatışmanın uluslararası boyuta taşınma riskini her zamankinden daha fazla artırıyor.

Sizce Avrupa ülkeleri, Vladimir Putin'in bu açık askeri uyarısından sonra Ukrayna'ya barış gücü gönderme planından vazgeçecek mi, yoksa Emmanuel Macron'un girişimi hayata geçecek mi? Ukrayna ile Rusya arasındaki petrol ve enerji tesislerine yönelik bu acımasız saldırılar çatışmanın kaderini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel güvenlik hakkındaki bu son derece endişe verici analizi tüm analiz meraklıları ve sevdiklerinizle paylaşın!