Trump Mobile T1 akıllı telefonunun fiyatı keskin artarak 750 dolara ulaştı

Bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkan ve gecikmelerle piyasaya sürülen Trump Mobile T1 akıllı telefonunun fiyatındaki keskin artış, teknoloji pazarında tartışmalara yol açtı. Başlangıçta 500 ABD dolarından satılan bu cihazın fiyatı artık 750 dolara yükseldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayın organının haberine göre, küresel teknoloji pazarında bellek çipleri ve bileşen fiyatlarının artması, birçok üreticiyi fiyatları yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Ancak en yeni amiral gemisi modelleri bile geçen yılın nesline kıyasla ortalama sadece 100 dolar zamlandı.

Fiyat politikası ve teknik özellikler

Karşılaştırma yapmak gerekirse, tanınmış markaların ürün fiyatları nispeten istikrarlı bir şekilde artarken, Trump Mobile T1 yüzde bazında çok daha yüksek bir oranda zamlandı. Uzmanlara göre, cihazın piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde bile fiyatının aşırı yüksek olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Teknik açıdan akıllı telefonda Qualcomm şirketinin Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi bulunmakta olup, 12 GB RAM ve 5000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır. Ayrıca cihazın en önemli olumlu yönlerinden biri olarak 512 GB dahili depolama alanı (flash bellek) öne çıkmaktadır.

Piyasadaki durum ve beklentiler

Şu anda bu akıllı telefonun satış hacmi ve pazardaki başarısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca üreticiler tarafından cihazın yeni nesli üzerinde çalışıldığına dair herhangi bir söylenti de yayılmış değil.

Böylesine keskin bir fiyat politikasının alıcıların ilgisini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Artan fiyata rağmen akıllı telefonun kendi kitlesini koruyup koruyamayacağını zaman gösterecek.