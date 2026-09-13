Trump Mobile T1 akıllı telefonunun fiyatı keskin artarak 750 dolara ulaştı

·8·Teknoloji
Trump Mobile T1 akıllı telefonunun fiyatı keskin artarak 750 dolara ulaştı

Bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkan ve gecikmelerle piyasaya sürülen Trump Mobile T1 akıllı telefonunun fiyatındaki keskin artış, teknoloji pazarında tartışmalara yol açtı. Başlangıçta 500 ABD dolarından satılan bu cihazın fiyatı artık 750 dolara yükseldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayın organının haberine göre, küresel teknoloji pazarında bellek çipleri ve bileşen fiyatlarının artması, birçok üreticiyi fiyatları yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Ancak en yeni amiral gemisi modelleri bile geçen yılın nesline kıyasla ortalama sadece 100 dolar zamlandı.

Fiyat politikası ve teknik özellikler

Karşılaştırma yapmak gerekirse, tanınmış markaların ürün fiyatları nispeten istikrarlı bir şekilde artarken, Trump Mobile T1 yüzde bazında çok daha yüksek bir oranda zamlandı. Uzmanlara göre, cihazın piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde bile fiyatının aşırı yüksek olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Teknik açıdan akıllı telefonda Qualcomm şirketinin Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi bulunmakta olup, 12 GB RAM ve 5000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmıştır. Ayrıca cihazın en önemli olumlu yönlerinden biri olarak 512 GB dahili depolama alanı (flash bellek) öne çıkmaktadır.

Piyasadaki durum ve beklentiler

Şu anda bu akıllı telefonun satış hacmi ve pazardaki başarısı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca üreticiler tarafından cihazın yeni nesli üzerinde çalışıldığına dair herhangi bir söylenti de yayılmış değil.

Böylesine keskin bir fiyat politikasının alıcıların ilgisini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Artan fiyata rağmen akıllı telefonun kendi kitlesini koruyup koruyamayacağını zaman gösterecek.

Trump Mobile T1Akıllı TelefonlarSnapdragon 7 Gen 3Gadget FiyatlarıTeknoloji Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro Max ağırlığının neredeyse 250 grama ulaşması bekleniyoriPhone 18 Pro Max ağırlığının neredeyse 250 grama ulaşması bekleniyorBugün, 12:54Honor Magic9 serisi akıllı telefonlar benzersiz kamera yetenekleriyle tanıtılıyorHonor Magic9 serisi akıllı telefonlar benzersiz kamera yetenekleriyle tanıtılıyorBugün, 12:21Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)Bugün, 12:20Huawei Pura X Max yeni renk seçenekleriyle piyasaya çıktıHuawei Pura X Max yeni renk seçenekleriyle piyasaya çıktıBugün, 11:56iPhone 18 Pro satışları Çin'de rekor seviyede başladıiPhone 18 Pro satışları Çin'de rekor seviyede başladıBugün, 11:24Amerikalı Radia şirketi dev WindRunner uçağını tasarlıyorAmerikalı Radia şirketi dev WindRunner uçağını tasarlıyorBugün, 02:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor
Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyor