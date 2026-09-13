İspanya'da midesinde 1,3 kilogram kokain bulunan bir adam yakalandı

İspanya'nın Palma de Mallorca Havalimanı'nda sıra dışı bir uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellendi. Belçika'dan gelen 46 yaşındaki bir adamın vücudunda büyük miktarda kokain taşıdığı tespit edildi.

İspanya Ulusal Polisi'nin açıklamasına göre, yolcu Charleroi Havalimanı'ndan uçuş yapmıştı. Belçikalı yetkililer, şahsın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği konusunda İspanyol meslektaşlarını önceden uyarmıştı.

Uçak Mallorca'ya indikten sonra adam gümrük, Sivil Muhafızlar ve polis memurları tarafından kontrole alındı. Röntgen taramasına gönderildiğinde, mide-bağırsak sisteminde çok sayıda şüpheli cisim olduğu belirlendi.

Daha sonra hastanede yapılan tıbbi müdahale sonucunda vücudunda 109 adet kapsül olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler, kapsüllerin içindeki maddenin kokain olduğunu doğruladı. Toplam ağırlık ise 1,353 kilogramolarak belirlendi.

Kolluk kuvvetleri, uyuşturucuyu bu yöntemle taşımanın insan hayatı için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Kapsüllerden birinin bile zarar görmesi, vücudun ağır şekilde zehirlenmesine yol açabilir.

Tıbbi işlemlerin ardından şüpheli mahkemeye sevk edildi. Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verildi.