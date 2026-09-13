Honor Magic9 serisi akıllı telefonlar benzersiz kamera yetenekleriyle tanıtılıyor

Honor, yeni nesil amiral gemisi cihaz serisi olan Magic9 akıllı telefonlarının ilk teknik özelliklerini resmen açıkladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu serideki cihazlar mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde önemli bir adım olup, özellikle kamera yetenekleri açısından pazarda keskin bir rekabet yaratması bekleniyor. Yeni akıllı telefon serisine yenilikçi çözümler ve profesyonel sinema endüstrisi standartları entegre ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin sunumuna göre, yeniliklerin en dikkat çekici yanı, Android işletim sisteminde çalışan akıllı telefonlar arasında ilk kez kullanılan kare matrisli ön kameradır. Agile Eye olarak adlandırılan bu 55 megapiksellik ön kamera, cihazın ayırt edici bir özelliği haline gelecek. Kare formatındaki sensör, kullanıcılara hem dikey hem de yatay modda ek kırpmalar yapmadan fotoğraf ve video çekme imkanı tanıyarak kadraj seçiminde özgürlük sağlıyor.

Kare sensör ve kamera yetenekleri

Ancak belirtmek gerekir ki, bu gelişmiş Agile Eye ön kamerası serideki tüm modellerde bulunmayacak. Üreticinin verdiği bilgilere göre, bu teknoloji yalnızca Honor Magic9 ve gelişmiş Honor Magic9 Pro Max modellerinde desteklenecek. Bu durum, alıcılara ihtiyaçlarına göre uygun cihazı seçme imkanı sunuyor.

Ana odak noktası ise şüphesiz arka panelde bulunan profesyonel seviyedeki ana kameradır. Honor mühendisleri, bu cihazları geliştirirken ünlü ARRI şirketi ile yakın iş birliği yaptılar. Sonuç olarak akıllı telefonlar, iki adet 200 megapiksellik ultra yüksek çözünürlüklü ARRI sensörünü içeren üçlü kamera modülü ve marka tarihinde ilk kez kullanılan 500 mm odak uzaklığına sahip telekonvertör ile donatıldı.

Sinematik tasarım ve modlar

Serinin en üst seviye amiral gemisi olan Honor Magic9 Pro Max, yenilenmiş kenarları ve arka paneliyle öne çıkan özgün bir tasarıma sahip oldu. Arka kameranın dış görünümü, tarihteki ilk gerçek sinematik kamera olarak kabul edilen ARRI FLEX 35 cihazından esinlenilerek oluşturuldu ve bu da telefonlara benzersiz bir estetik katıyor.

Ayrıca yeni seri, özel ARRI Cinema Mode ile donatıldı. Bu mod, sıradan kullanıcıların ve içerik üreticilerinin akıllı telefonu adeta cep tipi bir sinema kamerasına dönüştürmesine ve profesyonel seviyede sinematik görüntüler kaydetmesine olanak tanıyor. Bu teknolojik çözümler, mobil videografi tutkunları için yeni kapılar aralıyor.