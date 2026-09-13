Yunanistan'da 22 yıl dondurulmuş embriyodan kız bebek dünyaya geldi

·5·Dünya
Yunanistan'da 22 yıl dondurulmuş embriyodan kız bebek dünyaya geldi

Yunanistan'da tıp tarihinde dikkat çekici bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir kadın, 22 yıl boyunca dondurulmuş halde saklanan bir embriyo sayesinde anne oldu.

Christina Rapti-Selepi ve 60 yaşındaki eşi, 2025 yılında 21 yaşındaki oğulları Giorgios'u bir trafik kazasında kaybettiler. Bunun üzerine çift, yeniden ebeveyn olmaya karar verdi.

Yunan yasalarına göre, kadınların tüp bebek (IVF) tedavisinden yararlanmasına 54 yaşına kadar izin veriliyor. Bu nedenle Christina ve eşinin tedavi için özel izin almaları gerekti.

“Sadece iki buçuk ayım vardı. Çok zor ve stresli bir süreçti. Ancak içsel gücümüz, doktorumuz ve ekibinin yardımıyla tüm engelleri aştık” dedi Christina.

Hastane odasında çift, yeni doğan bebeklerine bakım yapıyor.

9 Eylül'de Atina'da 3,49 kilogram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe 2025 yılında hayatını kaybeden oğullarının anısına Georgia ismini verdi. İlginç bir şekilde, Giorgios da tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti.

Christina, temel amaçlarının ailelerine yeniden neşe getirmek ve hayata yeniden başlamak olduğunu vurguladı.

“Hayata ikinci bir şans vermeye, yeniden başlamaya, evimize yeni bir yaşam getirmeye ve aile tarihimizi sürdürmeye karar verdik” dedi.

Christina'nın jinekoloğu ve Yunanistan Üreme Tıbbı Derneği Başkanı Kostas Pantos, ülkede tüp bebek tedavisi için belirlenen yaş sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu görüşünü, Yunanistan'da düşen doğum oranlarıyla açıkladı.

Çift, gelecekte bir çocuk daha sahibi olma ihtimalini de dışlamıyor. Bunun için gerekirse yurt dışında tedavi seçeneklerini değerlendirebilirler.

Christina Rapti-SelepiYunanistan Tüp BebekKostas PantosYunanistan Üreme Tıbbı DerneğiTıp Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İspanya'da midesinde 1,3 kilogram kokain bulunan bir adam yakalandıİspanya'da midesinde 1,3 kilogram kokain bulunan bir adam yakalandıBugün, 15:33BRICS-2026: Küresel ticaret, yeni finans ve bağımsız koridorlarBRICS-2026: Küresel ticaret, yeni finans ve bağımsız koridorlarBugün, 14:54BRICS–2026: Denize çıkış koridorları, dijital ödemeler ve egemen finansBRICS–2026: Denize çıkış koridorları, dijital ödemeler ve egemen finansBugün, 14:45Anne 6 yaşındaki kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldıAnne 6 yaşındaki kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldıBugün, 12:27«Ukrayna'ya asker göndermek Rusya ile savaş anlamına gelir»: Putin Batı'yı açıkça uyardı«Ukrayna'ya asker göndermek Rusya ile savaş anlamına gelir»: Putin Batı'yı açıkça uyardıBugün, 12:06Bebek mamasının ardındaki korkunç sır: Bebekler hastanelik olduBebek mamasının ardındaki korkunç sır: Bebekler hastanelik olduBugün, 11:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı