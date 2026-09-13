Yunanistan'da 22 yıl dondurulmuş embriyodan kız bebek dünyaya geldi

Yunanistan'da tıp tarihinde dikkat çekici bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir kadın, 22 yıl boyunca dondurulmuş halde saklanan bir embriyo sayesinde anne oldu.

Christina Rapti-Selepi ve 60 yaşındaki eşi, 2025 yılında 21 yaşındaki oğulları Giorgios'u bir trafik kazasında kaybettiler. Bunun üzerine çift, yeniden ebeveyn olmaya karar verdi.

Yunan yasalarına göre, kadınların tüp bebek (IVF) tedavisinden yararlanmasına 54 yaşına kadar izin veriliyor. Bu nedenle Christina ve eşinin tedavi için özel izin almaları gerekti.

“Sadece iki buçuk ayım vardı. Çok zor ve stresli bir süreçti. Ancak içsel gücümüz, doktorumuz ve ekibinin yardımıyla tüm engelleri aştık” dedi Christina.

9 Eylül'de Atina'da 3,49 kilogram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe 2025 yılında hayatını kaybeden oğullarının anısına Georgia ismini verdi. İlginç bir şekilde, Giorgios da tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti.

Christina, temel amaçlarının ailelerine yeniden neşe getirmek ve hayata yeniden başlamak olduğunu vurguladı.

“Hayata ikinci bir şans vermeye, yeniden başlamaya, evimize yeni bir yaşam getirmeye ve aile tarihimizi sürdürmeye karar verdik” dedi.

Christina'nın jinekoloğu ve Yunanistan Üreme Tıbbı Derneği Başkanı Kostas Pantos, ülkede tüp bebek tedavisi için belirlenen yaş sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu görüşünü, Yunanistan'da düşen doğum oranlarıyla açıkladı.

Çift, gelecekte bir çocuk daha sahibi olma ihtimalini de dışlamıyor. Bunun için gerekirse yurt dışında tedavi seçeneklerini değerlendirebilirler.