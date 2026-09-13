Samsung, üç yıllık aradan sonra Galaxy S27 amiral gemisi ekranlarını kökten yeniliyor

·4·Teknoloji
Samsung, üç yıllık aradan sonra Galaxy S27 amiral gemisi ekranlarını kökten yeniliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi için ekran teknolojisinde önemli yükseltmelere hazırlanıyor. ETNews tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S27 serisindeki dört modelin tamamı yeni OLED panellere sahip olacak; Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri ise son üç yılda ilk kez en modern M16 malzemesine dayalı ekranlara geçiş yapacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

M16 malzemesinin, Samsung Display tarafından geliştirilen en gelişmiş OLED teknolojisi olduğu biliniyor. Bu yeni panel, öncekilere kıyasla daha yüksek tepe parlaklığı, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve daha doğru renk üretimi sağlıyor. Ayrıca ekranların kullanım ömrünün de önemli ölçüde uzaması bekleniyor. İlginç bir şekilde, M16 tabanlı ekran panelinin gelecekte iPhone 18 Pro cihazlarında da kullanılması planlanıyor.

Gelişmiş özellikler ve ileri teknolojiler

Yeni nesil amiral gemileri sadece yüksek kaliteli malzemelerle değil, aynı zamanda modern teknolojik çözümlerle de donatılacak. Özellikle S27 Pro ve S27 Ultra modelleri, Color Filter-on-Encapsulation ve Privacy Display teknolojilerini içerecek. İkinci özellik, ekran verilerinin yan taraftan görünmesini kısıtlayarak kullanıcının kişisel bilgilerini meraklı gözlerden koruyacak. Dikkat çekici olan ise, bu koruma katmanının ayrı bir ekran koruyucu film şeklinde değil, doğrudan ekranın kendisine entegre edilmiş şekilde çalışmasıdır.

Temel serideki cihazlar da unutulmadı. Özellikle standart Galaxy S27 ve S27+ modellerinin ekranları da yenilenecek. Ancak bunlar, en yeni M16 yerine, mevcut nesil cihazlarda kullanılan M13 malzemesinden bir basamak daha üstün olan M14 tabanlı panellerle donatılacak. İlk verilere göre, yeni cihazların ekran boyutlarının S27 için 6,27 inç, S27+ için 6,66 inç, S27 Pro için 6,47 inç ve S27 Ultra için 6,89 inç olması bekleniyor.

Genişleme planları ve gelecekteki cihazlar

Samsung'un ekran teknolojilerini yenileme planları sadece geleneksel amiral gemileriyle sınırlı değil. Elde edilen bilgilere göre, 2027 yılının ikinci yarısına gelindiğinde M16 malzemesine dayalı gelişmiş OLED paneller, katlanabilir akıllı telefon segmentinde de kullanılmaya başlanacak.

Özellikle mevcut nesilde M13 panellerini kullanan Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 ve Z Fold 9 Ultra katlanabilir cihazları da aşamalı olarak yeni nesil M16 ekranlara geçirilecek. Bunun, Samsung'un mobil cihaz pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi ve ekran teknolojileri konusundaki liderliğini koruması yolunda atılmış önemli bir adım olması bekleniyor.

SamsungGalaxy S27OLEDTeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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