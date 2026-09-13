Anne 6 yaşındaki kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

·53·Dünya
Anne 6 yaşındaki kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Türkiye'nin Ardahan ili Damal ilçesindeki bir ağılda çıkan yangında 6 yaşındaki T. Erensayın içeride mahsur kaldı. 40 yaşındaki Özgül Kaya Erensayın, kızını kurtarmak için hiç tereddüt etmeden alevlerin arasına girdi. Haber7'nin aktardığına göre olay yürekleri ağza getirdi.

Yangının, Burmadere köyü Ağyar yaylasındaki ağılda sobanın yakılmasının ardından başladığı öğrenildi. Kadın kısa süreliğine dışarı çıktığında içeriden dumanların yükseldiğini fark etti. Kızının hala içeride olduğunu anlayınca onu kurtarmak için yanan binaya girdi.

Anne, kızını dışarı çıkarmayı başardı. Ancak kurtarma sırasında yüzünde ve ellerinde ikinci derece yanıklar oluştu. 6 yaşındaki kızın da yüzü ve elleri yandı.

Anne ve kızı, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son gelen bilgilere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yüzü ve elleri sargılı bir hasta hastane yatağında yatıyor.
ArdahanBurmadere KöyüT. ErensayınErzurum Şehir HastanesiTürkiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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