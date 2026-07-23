500 milyon takipçili MrBeast evlendi: Düğündeki gizemli ada...

Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, sevgilisi Thea Booysen ile dünyaevine girdi. Çift, düğün için sıradan bir yer yerine, milyarder Richard Branson'a ait Britanya Virjin Adaları'ndaki özel Necker Adası'nı seçti.

Tören gösterişli bir mekanda gerçekleşse de, MrBeast daha önce söz verdiği gibi bunu özel ve samimi bir ruhla organize etmeye çalıştı. Ancak hayranların dikkatini adadan bile daha fazla çeken bir detay vardı: Gelin, düğün boyunca birkaç kez kıyafet değiştirdi.

«Sonunda Mrs. Beast'i buldum»

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan 28 yaşındaki içerik üreticisi, düğünden kareleri Instagram'da Thea Booysen ile birlikte paylaştı.

Beyaz kıyafetler içindeki fotoğraflara, hayranlarını heyecanlandıran kısa bir not düştü:

«Mrs. Beast'i buldum».

Daha sonra MrBeast, töreni hayatının en güzel günü olarak nitelendirdi.

«Bu hayatımın en güzel günüydü», diye yazdı.

Çiftin fotoğraflarında Donaldson beyaz bir smokinle, Booysen ise uzun dantelli ve çiçek detaylı bir gelinlikle görülüyor.

Gelin düğünde üç farklı tarzla göründü

Thea Booysen'in tören boyunca birkaç farklı gelinlik değiştirmesi hayranların dikkatinden kaçmadı.

Ana nikah töreni için uzun, dantelli ve çiçek süslemeli klasik bir model seçti. Pasta kesimi sırasında ise ışıltılı detaylara sahip üst kısmı ve tüylü eteği olan beyaz bir mini elbise ile göründü.

Akşamki kutlama için Booysen, omuzları açık saten bir elbiseyi tercih etti.

Düğündeki ana kıyafetler:

nikah töreni için uzun dantelli elbise;

pasta kesimi için tüylü beyaz mini elbise;

akşam programı için omuzları açık saten elbise.

MrBeast ise tören boyunca beyaz smokiniyle, gelinin farklı tarzlarına uyum sağlayan minimalist bir stil tercih etti.

Evlilik teklifi de kendine has oldu

Jimmy Donaldson, Thea Booysen'e 2024 Noel gününde evlenme teklif etti.

O sırada çift, MrBeast logolu yılbaşı kazaklarını giyiyordu. Büyük çaplı çevrimiçi projeleriyle tanınan bloger, evlilik teklifini mümkün olduğunca özel bir ortamda gerçekleştirmek istedi.

People dergisine verdiği röportajda, devasa bir şov veya viral bir numaradan ziyade, samimi bir teklif ve küçük bir düğün istediğini söylemişti.

Necker Adası'ndaki tören de tam olarak bu planın bir devamıydı: Lüks bir mekan, ancak halka açık bir şova dönüştürülmemiş özel bir düğün.

Thea Booysen kimdir?

Thea Booysen Güney Afrika'da doğdu. O da internette kendi kitlesine sahip bir içerik üreticisidir.

TheaBeasty adlı YouTube kanalında yaklaşık 140 bin abonesi var. Booysen, Twitch platformunda video oyunları canlı yayınlıyor ve kitap yazarı olarak da tanınıyor.

Çift internet ve yaratıcı faaliyetler aracılığıyla yakınlaşmış olsa da, özel ilişkilerini her zaman halka açık bir içeriğe dönüştürmediler.

MrBeast nasıl küresel bir yıldıza dönüştü?

MrBeast; YouTube'daki geniş kapsamlı videoları, büyük ödüllü yarışmaları ve tanımadığı insanlara verdiği büyük bağışlarla ünlendi.

Kanalındaki abone sayısının 500 milyonu aştığı belirtiliyor. Bu rakam onu dünyanın en büyük kitleye sahip içerik üreticilerinden biri yaptı.

Donaldson ayrıca Prime Video platformunda yayınlanan «Beast Games» realite şovunun yapımında yer aldı. Programda yarışmacılar 5 milyon dolarlık büyük ödül için çeşitli sınavlarda rekabet ediyor.

Başarının arkasında tartışmalar da var

MrBeast'in devasa popülaritesi çeşitli tartışmalar ve iddialarla da gündeme geldi.

Nisan ayında, Beast Industries medya şirketinin eski bir çalışan tarafından iş yerinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı suçlamalarıyla dava edildiği bildirildi.

Ayrıca bazı realite şov katılımcıları kendilerine yönelik muameleden memnun olmadıklarını dile getirdi. MrBeast'in bazı viral yarışma ve numaralarının önceden planlandığına dair iddialar da ortaya atıldı.

Ancak bu tür suçlamalar mahkemede kesinleşmiş gerçekler anlamına gelmiyor. Söz konusu iddialarla ilgili nihai hukuki değerlendirme ilgili süreçlerin sonucunda verilecektir.

İnternet yıldızının hayatında yeni bir sayfa

Milyonlarca insan için devasa yarışmalar ve sıra dışı videolar hazırlayan MrBeast, özel hayatında nispeten küçük ve samimi bir töreni seçti.

Beyaz smokin, gelinin üç farklı tarzı ve Britanya Virjin Adaları'ndaki kapalı mekan; çiftin düğünü kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.

Sizce MrBeast, düğününü halka açık bir şovdan uzak tutarak doğru bir karar mı verdi? Fikrinizi yorumlarda belirtin ve bu haberi videolarını takip eden bir arkadaşınıza gönderin.