iPhone 18 Pro satışları Çin'de rekor seviyede başladı

·5·Teknoloji
iPhone 18 Pro satışları Çin'de rekor seviyede başladı

Apple'ın yeni amiral gemisi cihazları, Çin pazarında beklenenden daha yüksek bir ilgiyle karşılaştı. Ülkede iPhone 18 Pro serisi akıllı telefonlar için ön siparişler alınmaya başlandı ve ilk parti kısa sürede tamamen tükendi. Bu yüksek talep, akıllı telefon pazarındaki güncel eğilimleri ve tüketicilerin yeni teknolojilere olan ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayın organının bildirdiğine göre, Çin'de yeni akıllı telefonların başlangıç fiyatı 10.000 yuandan başlıyor. İlk saatlerden itibaren resmi web sitesinde bazı konfigürasyonlardaki cihazların teslimat sürelerinin uzadığı gözlemlendi, bazı satış platformlarında ise geçici kıtlık ve teslimat gecikmeleri kaydedildi.

Taobao platformunda devasa rakamlar

Çin'in büyük satış platformlarından biri olan Taobao verilerine göre, ilk ön siparişlerin başlamasından sonraki ilk bir saat içinde iPhone 18 Pro serisi cihazların satışı, geçen yılki iPhone 17 Pro rakamlarını iki kattan fazla aştı. Bu durum, marka hayranlarının her yıl sunulan yeni nesil amiral gemilerini büyük bir heyecanla beklediğini bir kez daha kanıtladı.

Satış istatistiklerine göre, ilk gün alıcılar arasında en büyük popülariteye 256 GB depolama alanına sahip ve bordo renkli iPhone 18 Pro Max versiyonu ulaştı. Ayrıca, ön siparişlerin açıldığı ilk gece Taobao Flash Sale platformunda Apple ürünlerinin toplam satış hacminin, normal günlük rakamlara kıyasla 25 kattan fazla arttığı belirtildi.

Teslimat ve gelecek planları

Ortaya çıkan yüksek talep karşısında platform yetkilileri alıcıları sakinleştirmeye çalıştı. Yetkililer, platformun yeni akıllı telefonlar için yeterli stoğa sahip olduğunu ve en popüler konfigürasyonların düzenli olarak yenileneceğini belirttiler. Çin genelindeki 4000'den fazla yetkili mağaza, kesintisiz teslimat sürecini sağlıyor.

Uzmanlara göre, cihazlar serbest satış moduna geçtiğinde, lojistik sisteminin mükemmelliği sayesinde bazı bölgelerdeki alıcılar siparişlerini sadece 18 dakika içinde teslim alma imkanına sahip olacaklar. Bu durum, Apple'ın Asya pazarındaki tedarik zincirinin ne kadar verimli kurulduğunu gösteriyor.

AppleiPhone 18 ProÇinTeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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