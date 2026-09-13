52 yaşındaki Londra Kulesi muhafızı, evsizler için 75 saatte 373 km yol katetti

Londra Kulesi'nde görev yapan 52 yaşındaki Barry Gray, evsiz insanların zorlu yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir yardım maratonu gerçekleştirdi. Thames Nehri'nin Cotswolds'daki kaynağından denize kadar olan 373 kilometrelik mesafeyi sadece 75 saatte tamamladı.

Eski bir Kraliyet Deniz Piyadesi olan Barry, 26 yıl boyunca askeri hizmette bulundu. 18 ay önce Yeoman muhafızı olarak Londra Kulesi'nde çalışmaya başladı ve bu süre zarfında sokaklarda geceleyen evsiz insanları sık sık gördü.

“Her köprünün altında, her sokaktaki bankta yatan evsiz bir insan görüyorum. Bu çok yanlış,” dedi.

Barry, evsizliğin sadece sokakta yaşayan insanlarla sınırlı olmadığını belirtiyor. Kalıcı bir barınağı olmayan, başkasının evinde geçici olarak kalan insanlar da bu sorunla karşı karşıya.

Thames kıyısında yaşadığı ve dayanıklılık antrenmanlarına ilgi duyduğu için maraton fikri ona doğal bir şekilde geldi. Hazırlık sürecinde beslenme, tıbbi destek ve ayak sağlığı gibi konulara özel önem verdi. Maraton öncesindeki iki haftada ise 80 kilometrelik bir koşu gerçekleştirdi.

Üç gün boyunca sadece üç saat uyudu

Barry üç gün üç gece boyunca koştu ve toplamda sadece üç saat dinlendi. Yolda kısa süreliğine bir sandalyede uyudu, ardından hareketine devam etti.

“O kadar yoruluyorsunuz ki ayakta bile uyuyabiliyorsunuz. Vücudum ne zaman 30 dakika gözlerimi kapatmam gerektiğini biliyor,” dedi.

Güzergahın düz olmasının da zorluğu artırdığını vurguladı. Çünkü aynı kaslar uzun süre boyunca çalıştı ve bu, vücuda ek bir yük bindirdi.

Maraton sonucunda Barry, evsizlere yardım eden Only A Pavement Away yardım kuruluşu için 50 bin sterlinden fazla bağış topladı. Yaklaşık üç yıldır bu kuruluşu destekliyor ve şu anda eski askeri personel konusunda elçisi olarak görev yapıyor.

Kuruluş, evsiz insanlara ve eski askerlere otelcilik ve yeme-içme sektöründe iş bulma, bağımsız yaşamlarını yeniden kurma ve topluma uyum sağlama konularında yardımcı oluyor.

Barry'ye göre, maratonu sonuna kadar getirmesinde arkadaşlarının, ailesinin ve yabancıların desteği büyük bir güç verdi.

Şimdi onun bu sıra dışı yardım girişimi 2026 JustGiving Awards ödüllerinde de tanındı. Barry, Mind Over Miles kategorisinde finalistler arasına girdi.

“Bu sınav beni fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak daha önce hiç olmadığı kadar zorladı. Ancak bu, sokaklarda geceleyen insanların, özellikle de bir zamanlar ülkelerine hizmet etmiş eski askerlerin günlük yaşamı yanında hiçbir şey,” dedi.

Barry, toplanan bağışların daha fazla insanın hayatını yeniden kurmasına, bağımsızlığını kazanmasına ve layık bir iş bulmasına olanak sağlamasını umuyor.