Norveç'te kralın ölümünden iki hafta sonra prenses de hayatını kaybetti

·29·Dünya
Norveç'te kralın ölümünden iki hafta sonra prenses de hayatını kaybetti

Norveç kraliyet ailesinde art arda üzücü olaylar yaşandı. Ülke kralı V. Harald'ın ölümünden iki hafta sonra, kız kardeşi 94 yaşındaki Prenses Astrid de hayatını kaybetti.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, prenses 11 Eylül'de vefat etti. Kendisi, 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybeden V. Harald'ın kız kardeşiydi.

Kral V. Harald'ın vefatının ardından tahta oğlu VIII. Haakon geçti. Yeni kral, 1 Eylül'de parlamentoda Anayasa'ya sadakat yemini etti.

İlginç bir şekilde Prenses Astrid, 9 Eylül'de kardeşi V. Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu, onun halkın karşısına çıktığı son an oldu.

Takım elbiseli yaşlı bir adam ve çiçekli şapka takan yaşlı bir kadın birbirlerine bakarak gülümsüyor.

Astrid, 1932 yılında Oslo'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Norveç'i terk ederek önce İsveç'te, sonra ABD'de yaşadı. 1954'te annesinin vefatından sonra Norveç'in first lady'si görevini üstlendi.

1961 yılında iş insanı Johan Martin Ferner ile evlenen prenses, beş çocuk annesiydi.

Norveç KrallığıV. HaraldAstridVIII. HaakonAvrupa Kraliyet Aileleri
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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