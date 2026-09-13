Bebek mamasının ardındaki korkunç sır: Bebekler hastanelik oldu

İsrail'in Kudüs şehrinde, bebekler için üretilen meyve pürelerinin içeriğinde güçlü sakinleştirici ilaçlar tespit edilmesinin ardından 41 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Şahıs, ürünleri kasten ilaçla zehirlemekle suçlanıyor. Konuyla ilgili haberi The Jerusalem Post duyurdu.

Olay, haziran ayında Kudüs'teki "Zol VeGadol" süpermarket zincirinin iki şubesinde satılan "Prinok" markalı bebek meyve püreleriyle ilgili olarak ortaya çıktı. Birkaç bebek, bu ürünü tükettikten sonra halsizlik, uyku hali ve diğer semptomlarla hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, çocukların kanında benzodiazepin grubuna ait klonazepam ve lorazepam maddeleri tespit etti. Daha sonra Sağlık Bakanlığı, laboratuvar testleri sırasında aynı maddelerin bazı püre kavanozlarında da bulunduğunu açıkladı. Toplam beş üründe bu ilaçlara rastlandı.

Soruşturma sırasında polis, İsrail'in güneyinde yaşayan 41 yaşındaki Yan Shemlan'ı şüpheli olarak belirledi. Emniyet birimlerine göre, şahsın süpermarketten aldığı püre kavanozlarına ilaç ekleyip ürünleri tekrar raflara koyduğu düşünülüyor.

Polis, şüpheliyi tespit etmek için yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Daha sonra Shemlan'ın yaşadığı adres takibe alındı ve şahıs evinde gözaltına alındı. Polis tarafından yayınlanan videolarda şahsın süpermarketteki hareketleri görülse de, ilaç maddesini kavanozun içine koyduğu anlar doğrudan görüntülenemedi.

İlk soruşturmada suçun nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayın terörle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Şu anda soruşturma devam ediyor. 10 Eylül'de savcılığın Shemlan hakkında iddianame hazırlamayı planladığı öğrenildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ebeveynleri bebek maması satın alırken ambalajın bütünlüğüne ve açılmamış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.