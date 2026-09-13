Telefonla ilgilenen adam ikinci kattan düştü

Vietnam'daki bir şantiyede, telefonuyla ilgilenen bir adam ikinci kattan aşağı düştü. Olayın dehşet verici anları güvenlik kamerasına yansıdı. Haberler'in aktardığına göre olay gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre adam, inşaat çalışmalarını denetlemek için sahaya gelmişti. İkinci katta yürürken telefon ekranına bakarak ilerliyordu. Bu nedenle önündeki zemin boşluğunu fark etmedi.

Birkaç saniye sonra adam boşluğa düşerek alt kata çakıldı. Olayı gösteren video sosyal medyada yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.

Bazı haberlerde adamın düşme sonucu çeşitli yaralar aldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Ancak sağlık durumu hakkında kesin ve güvenilir bir bilgi verilmedi.

Bu durum, şantiye gibi tehlikeli alanlarda bir anlık dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.