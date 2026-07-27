«Ukrayna bağımsızlığını sattı»: Mariya Zaharova’dan çarpıcı açıklama

·53·Dünya
«Ukrayna bağımsızlığını sattı»: Mariya Zaharova’dan çarpıcı açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rjev şehrinde düzenlenen «Gvardeysk» uluslararası gençlik forumunda ve düzenlediği brifingde Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin bir dizi sert açıklamada bulundu. Diplomat, Ukrayna yönetiminin bağımsızlığını sattığını ve ülkenin Batı tarafından Rusya'ya karşı bir mücadele aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Zamin.uz RIA Novosti kaynağına dayanarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün temel açıklamalarını ve bunların içeriğini sunuyor.

1. «Bağımsızlık satıldı»: İktidardaki siyasetçilerin suçu

Mariya Zaharova, Ukrayna halkının hiçbir zaman gerçek bir bağımsızlık için mücadelenin içinde olmadığını, çünkü sahip oldukları özgürlük ve egemenliğin iktidara gelen siyasetçiler tarafından satıldığını belirtti.

Mariya Zaharova’nın Rjev’deki forumda sarf ettiği sözlerden:

«Onlar hiçbir “bağımsızlık” için savaşmıyorlar. Sahip oldukları şey sadece satıldı. Halkı kandıranlar halk değil, iktidara gelen siyasetçiler oldu.»

Diplomat, bu konudaki yalan ve yanıltıcı siyasetin Ukrayna'da günümüze kadar devam ettiğini ekledi.

2. «Slav kardeşliğine son vermek»: Batı’nın temel amacı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre, günümüzde Ukrayna toprakları ve halkı Batı ülkelerinin jeopolitik çıkarları uğruna kurban edilmektedir. Temel amaç — bölgedeki kardeş halklar arasında asla kapanmayacak bir yara açmaktır.

Mariya Zaharova Batı siyaseti hakkında:

«Ukrayna'yı sadece yeryüzünden siliyorlar. Slavlar olmasın diye, Ruslar, Belaruslar, Moldovalılar ve diğerleriyle kardeşlik içinde olan halklar kalmasın diye. Sonsuza dek kapanmayacak bir yara olsun diye.»

Zaharova’nın açıklamalarının temel mahiyeti

Yön / Yönelim

Açıklamanın içeriği ve mantığı

Bağımsızlık statüsü

Siyasetçiler tarafından satıldı, halk kandırıldı

Batı’nın rolü

Ülkeyi Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak kullanmak

Jeopolitik amaç

Slav ve kardeş halkların birliğini tamamen yok etmek

Cezalandırma önlemleri

Sivil halka yönelik saldırılara Rusya tarafından yanıt verilmesi

3. Brifingdeki uyarı: Terör saldırıları cevapsız kalmayacak

Bununla birlikte Mariya Zaharova, düzenlediği brifingde Kiev yetkililerinin savaş alanındaki yenilginin önüne geçemeyeceklerini yavaş yavaş idrak etmeye başladığını vurguladı.

Onun sözlerine göre, sivil halka karşı gerçekleştirilen her türlü terörist saldırı ve eylem için Rusya ordusu ile kolluk kuvvetleri tarafından uygun ve kararlı cezai önlemler alınacaktır.

Bu önemli jeopolitik mesajı arkadaşlarınıza gönderin!

Uluslararası alandaki durum ve diplomatik açıklamalar bölgesel ve dünya siyaseti için büyük önem taşımaktadır.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve siyasetle ilgilenen gruplara gönderin!

Sizce jeopolitik karmaşalar fonunda bölgede barış ve istikrarı sağlamanın en uygun yolu nedir? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Phuket'te Korkunç Facia: Taylandlı Yetkili Rus Turiste Çarparak ÖldürdüPhuket'te Korkunç Facia: Taylandlı Yetkili Rus Turiste Çarparak ÖldürdüBugün, 23:25İran Ukrayna'ya Balistik Füzelerle Saldıracak mı? Jeopolitik Gerginlikİran Ukrayna'ya Balistik Füzelerle Saldıracak mı? Jeopolitik GerginlikBugün, 23:15Telefonla ilgilenen kadın yanlışlıkla yabancı bir evin avqustuna girdiTelefonla ilgilenen kadın yanlışlıkla yabancı bir evin avqustuna girdiBugün, 19:30Rusya benzin ihracatındaki kısıtlama süresini yine uzattıRusya benzin ihracatındaki kısıtlama süresini yine uzattıBugün, 17:49«Her türlü düşmanca harekete hazırız»: Putin'den önemli açıklama«Her türlü düşmanca harekete hazırız»: Putin'den önemli açıklamaBugün, 17:44Pakistan'da Halide "namus" bahanesiyle yakınları tarafından vurularak öldürüldüPakistan'da Halide "namus" bahanesiyle yakınları tarafından vurularak öldürüldüBugün, 17:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor