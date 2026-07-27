Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rjev şehrinde düzenlenen «Gvardeysk» uluslararası gençlik forumunda ve düzenlediği brifingde Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin bir dizi sert açıklamada bulundu. Diplomat, Ukrayna yönetiminin bağımsızlığını sattığını ve ülkenin Batı tarafından Rusya'ya karşı bir mücadele aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Zamin.uz RIA Novosti kaynağına dayanarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün temel açıklamalarını ve bunların içeriğini sunuyor.

1. «Bağımsızlık satıldı»: İktidardaki siyasetçilerin suçu

Mariya Zaharova, Ukrayna halkının hiçbir zaman gerçek bir bağımsızlık için mücadelenin içinde olmadığını, çünkü sahip oldukları özgürlük ve egemenliğin iktidara gelen siyasetçiler tarafından satıldığını belirtti.

Mariya Zaharova’nın Rjev’deki forumda sarf ettiği sözlerden: «Onlar hiçbir “bağımsızlık” için savaşmıyorlar. Sahip oldukları şey sadece satıldı. Halkı kandıranlar halk değil, iktidara gelen siyasetçiler oldu.»

Diplomat, bu konudaki yalan ve yanıltıcı siyasetin Ukrayna'da günümüze kadar devam ettiğini ekledi.

2. «Slav kardeşliğine son vermek»: Batı’nın temel amacı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre, günümüzde Ukrayna toprakları ve halkı Batı ülkelerinin jeopolitik çıkarları uğruna kurban edilmektedir. Temel amaç — bölgedeki kardeş halklar arasında asla kapanmayacak bir yara açmaktır.

Mariya Zaharova Batı siyaseti hakkında: «Ukrayna'yı sadece yeryüzünden siliyorlar. Slavlar olmasın diye, Ruslar, Belaruslar, Moldovalılar ve diğerleriyle kardeşlik içinde olan halklar kalmasın diye. Sonsuza dek kapanmayacak bir yara olsun diye.»

Zaharova’nın açıklamalarının temel mahiyeti

Yön / Yönelim Açıklamanın içeriği ve mantığı Bağımsızlık statüsü Siyasetçiler tarafından satıldı, halk kandırıldı Batı’nın rolü Ülkeyi Rusya'ya karşı mücadele aracı olarak kullanmak Jeopolitik amaç Slav ve kardeş halkların birliğini tamamen yok etmek Cezalandırma önlemleri Sivil halka yönelik saldırılara Rusya tarafından yanıt verilmesi

3. Brifingdeki uyarı: Terör saldırıları cevapsız kalmayacak

Bununla birlikte Mariya Zaharova, düzenlediği brifingde Kiev yetkililerinin savaş alanındaki yenilginin önüne geçemeyeceklerini yavaş yavaş idrak etmeye başladığını vurguladı.

Onun sözlerine göre, sivil halka karşı gerçekleştirilen her türlü terörist saldırı ve eylem için Rusya ordusu ile kolluk kuvvetleri tarafından uygun ve kararlı cezai önlemler alınacaktır.

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