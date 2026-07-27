Microsoft İlk Siber Güvenlik Modelini ve Perception Agent Sistemini Tanuttu

·35·Teknoloji
Microsoft İlk Siber Güvenlik Modelini ve Perception Agent Sistemini Tanuttu

San Francisco'daki özel bir etkinlikte Microsoft, ilk özel siber güvenlik modelini ve yeni yapay zeka platformunu duyurdu. Bu hamle, şirketin güvenlik alanındaki başlıca rakipleri olan Anthropic, Google ve OpenAI'a karşı ciddi bir rekabet adımı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre, yeni sunulan MAI-Cyber-1-Flash adı verilen model, karmaşık kod tabanlarındaki aşırı karmaşık zafiyetleri bulmak için tasarlandı. Yazılımdaki riskleri tespit edip gidermeye yönelik MDASH sistemi tam olarak bu modele dayanarak çalışıyor.

Yapay zeka tabanlı yeni koruma platformu

Microsoft tarafından sunulan bir diğer önemli yenilik ise güvenlik süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ajan ekiplerini başlatan Perception platformudur. Bu sistem, hata bulma ve düzeltme çalışmalarında doğrudan yardımcı olur ve MDASH ile başarılı bir şekilde entegre olabilir.

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, MAI-Cyber-1-Flash modeli, sektördeki temel siber güvenlik testinde rakip modellere kıyasla çok daha güçlü ve ekonomik açıdan tasarruflu olduğunu gösterdi. Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman'ın sözlerine göre, yeni geliştirme Cyber Gym ana test sahasında lider sonuçlar kaydetti ve derhal üretime alınıyor.

Hacker'lara Karşı Yapay Zeka

Son zamanlarda siber suçluların saldırılarında yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullandığı gözlemleniyor. Microsoft Güvenlik Başkan Yardımcısı Hayete Gallot'un belirttiği gibi Perception platformu, kurumsal savunuculara saldırganların hızı ve ölçeğinde yapay zekaya karşı yapay zeka ile mücadele etme imkanı tanıyor.

Perception platformu iş sürecinde üç ana yönelimli ajanı kullanır:

  • Kırmızı takımlar — potansiyel tehditler ve bunların kullanabileceği zafiyetler hakkında ayrıntılı simülasyonlar sunar.
  • Mavi takımlar — mevcut hataları tespit etmek ve bunları düzenlemekle uğraşır.
  • Yeşil takımlar — tespit edilen hatalara karşı gerekli düzeltme önlemlerini alır.
Platformun baş mühendisi Dave Weston'ın söylediğine göre, önceden birkaç uzmanın saatlerce manuel emek harcadığı işler artık sadece dakikalar içinde tamamlanıyor. Sistem sadece sorunları tespit edip önceliklendirmekle kalmıyor, aynı zamanda kod düzeyinde de tam düzeltme sağlıyor.

MicrosoftSiber GüvenlikYapay ZekaProgramlamaTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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