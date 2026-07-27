Apple, App Store'daki Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Davalık Oldu

·40·Teknoloji
Apple, App Store'daki Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Davalık Oldu

ABD'de üç kullanıcı, AppleApp Store güvenlik önlemlerini ihmal etmekle suçlayarak dava açtı. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre, sahte kripto para cüzdanı uygulaması nedeniyle mağdurlar toplam 1,8 milyon dolardan fazla kaybetti. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının aktardığı bilgilere göre, kriz kullanıcıların güvenini kötüye kullanan sahte yazılımlardan kaynaklandı. Mağdurlardan James Ramirez yaklaşık 875 000 dolar, Christopher Ellis 840 000 dolar civarında, Jalen Delgado ise 120 000 USD tutarında parasını kaybetti. Kripto paralarını iOS için aslında mevcut olmayan Sparrow Wallet uygulamasının sahte kopyasına aktarmışlar.

Güvenlik Garantileri ve Rekabet Ortamı

Bu dava, Apple'ın kendi platformunun rakiplerininkine kıyasla daha güvenli olduğunu iddia ettiği temel rekabet avantajına zarar verebilir. Şirket, App Store'a sıkı denetim getirmesi ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermemesi sayesinde kullanıcıları dolandırıcılardan koruduğunu her zaman iddia etmektedir.

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre şirket, pazarlama kampanyalarında tüketiciye mutlak güvenlik ve güvenilirlik vadetmektedir. Ancak bu durum, Apple platformundaki denetimin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi. Davacılar, şirketin sahte uygulamaların varlığını önceden bilerek yayılmasına göz yumduğunu iddia ediyor.

Uzmanların Eleştirisi ve Şirketin Yanıtı

Orijinal Sparrow Bitcoin Wallet'ın yaratıcısı Craig Raw, daha önce de Apple'ın sahte uygulamaları zamanında kaldırmadığı konusunda açık eleştirilerde bulunmuştu. Mağdurlar jürili mahkeme talep ederek verilen zararın karşılanmasını ve App Store güvenlik riskleri hakkında net uyarılar yapılmasını istiyorlar.

TechCrunch'ın haberine göre Apple, bu dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak güvenlik önlemlerini şiddetle savundu. Şirket temsilcileri, diğer uygulamaları taklit eden yazılımların kurallarını ihlal ettiğini ve bu tür durumlara karşı derhal önlem alındığını belirtti.

Ayrıca Apple, en son analitik verilerine dayanarak 2025 yılında diğer uygulamaları kopyalayan, spam yayan veya kullanıcıları yanıltan 371 binden fazla uygulamanın reddedildiğini hatırlattı. Şu anda App Store'da Sparrow Wallet kopyalarının kalmadığı vurgulanıyor.

AppleApp StoreKripto ParaDavaGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Anthropic Yöneticisi Açık Ağırlıklı Yapay Zeka Modellerine İlişkin Açıklama YaptıAnthropic Yöneticisi Açık Ağırlıklı Yapay Zeka Modellerine İlişkin Açıklama YaptıBugün, 05:20Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity Özgün Kart Tasarımıyla Dikkat ÇektiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity Özgün Kart Tasarımıyla Dikkat ÇektiBugün, 02:55Satya Nadella: Tek Bir Yapay Zekaya Bağımlı Şirketler Kriz YaşayacakSatya Nadella: Tek Bir Yapay Zekaya Bağımlı Şirketler Kriz YaşayacakBugün, 02:28Halo Campaign Evolved Oyunu İçin Gerekli Ekran Kartı Performansı AçıklandıHalo Campaign Evolved Oyunu İçin Gerekli Ekran Kartı Performansı AçıklandıBugün, 02:26Peacock ve YouTube Stratejik Ortaklık Anlaşmasına VardıPeacock ve YouTube Stratejik Ortaklık Anlaşmasına VardıBugün, 01:56Thea Energy, Termonükleer Reaktörler İçin 20 Milyon Dolar Hibe AldıThea Energy, Termonükleer Reaktörler İçin 20 Milyon Dolar Hibe AldıBugün, 01:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim