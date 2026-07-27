Apple, App Store'daki Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Davalık Oldu

ABD'de üç kullanıcı, Apple'ı App Store güvenlik önlemlerini ihmal etmekle suçlayarak dava açtı. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre, sahte kripto para cüzdanı uygulaması nedeniyle mağdurlar toplam 1,8 milyon dolardan fazla kaybetti. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının aktardığı bilgilere göre, kriz kullanıcıların güvenini kötüye kullanan sahte yazılımlardan kaynaklandı. Mağdurlardan James Ramirez yaklaşık 875 000 dolar, Christopher Ellis 840 000 dolar civarında, Jalen Delgado ise 120 000 USD tutarında parasını kaybetti. Kripto paralarını iOS için aslında mevcut olmayan Sparrow Wallet uygulamasının sahte kopyasına aktarmışlar.

Güvenlik Garantileri ve Rekabet Ortamı

Bu dava, Apple'ın kendi platformunun rakiplerininkine kıyasla daha güvenli olduğunu iddia ettiği temel rekabet avantajına zarar verebilir. Şirket, App Store'a sıkı denetim getirmesi ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermemesi sayesinde kullanıcıları dolandırıcılardan koruduğunu her zaman iddia etmektedir.

Dava dilekçesinde belirtildiğine göre şirket, pazarlama kampanyalarında tüketiciye mutlak güvenlik ve güvenilirlik vadetmektedir. Ancak bu durum, Apple platformundaki denetimin yeterli düzeyde olmadığını gösterdi. Davacılar, şirketin sahte uygulamaların varlığını önceden bilerek yayılmasına göz yumduğunu iddia ediyor.

Uzmanların Eleştirisi ve Şirketin Yanıtı

Orijinal Sparrow Bitcoin Wallet'ın yaratıcısı Craig Raw, daha önce de Apple'ın sahte uygulamaları zamanında kaldırmadığı konusunda açık eleştirilerde bulunmuştu. Mağdurlar jürili mahkeme talep ederek verilen zararın karşılanmasını ve App Store güvenlik riskleri hakkında net uyarılar yapılmasını istiyorlar.

TechCrunch'ın haberine göre Apple, bu dava hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak güvenlik önlemlerini şiddetle savundu. Şirket temsilcileri, diğer uygulamaları taklit eden yazılımların kurallarını ihlal ettiğini ve bu tür durumlara karşı derhal önlem alındığını belirtti.

Ayrıca Apple, en son analitik verilerine dayanarak 2025 yılında diğer uygulamaları kopyalayan, spam yayan veya kullanıcıları yanıltan 371 binden fazla uygulamanın reddedildiğini hatırlattı. Şu anda App Store'da Sparrow Wallet kopyalarının kalmadığı vurgulanıyor.