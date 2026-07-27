Phuket'te Korkunç Facia: Taylandlı Yetkili Rus Turiste Çarparak Öldürdü

Tayland'ın ünlü Phuket adasında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yerel yönetimden üst düzey bir yetkilinin kullandığı otomobil, Rus bir turiste çarptı. Ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Zamin.uz The Phuket News yayın organının bilgilerine dayanarak bu yankı uyandıran olayın detaylarını sunuyor.

1. 7-Eleven Mağazasının Karşısındaki Korkunç Çarpışma

Feci olay 23 Temmuz tarihinde Phuket adasının Pa Khlok bölgesinde gerçekleşti. 41 yaşındaki Rusya vatandaşı Leonid Yu., 7-Eleven mağazasının karşısında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yüksek hızla gelen siyah renkli Ford marka otomobil tarafından ezildi.

Yaralanan turist ağır durumda acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatı kurtarılamadı.

2. Direksiyonda Kim Vardı? Phuket Eyaleti İdaresi Sekreteri

Polis tarafından yürütülen soruşturmalar sırasında, otomobilin direksiyonunda sıradan bir sürücü değil, Tayland devlet kurumlarında önemli bir konuma sahip yetkili olduğu belirlendi.

Olayın meydana geldiği sırada siyah Ford'un direksiyonunda Phuket Eyaleti İdaresi Sekreteri grevinde görev yapan Tanet Navalong (Thanet Navalong) bulunuyordu.

Kazaya İlişkin Temel Bilgiler

Gösterge / Açı Detaylar Olay Yeri ve Zamanı Phuket, Pa Khlok Bölgesi, 7-Eleven Karşısı (23 Temmuz) Mağdur 41 Yaşındaki Rusya Vatandaşı (Leonid Yu.) — Hayatını Kaybetti Sürücü Tanet Navalong (Phuket Eyaleti İdaresi Sekreteri) Araç Siyah Renkli Ford Otomobil Soruşturma Durumu Güvenlik kameraları inceleniyor, henüz resmi suçlama açıklanmadı

3. Soruşturma İşlemleri ve Polis Pozisyonu

Şu anda yerel kolluk kuvvetleri olayın meydana geldiği bölgedeki tüm durumları titizlikle incelemektedir.

Polis Açıklamasından: «Müfettişler olay yerindeki güvenlik kameralarının video kayıtlarını dikkatle inceliyor. Facianın sebebiyet veren Ford otomobil adli tıp incelemesine gönderildi. Henüz Tanet Navalong hakkında resmi bir suçlama açılmadı, soruşturma çalışmaları devam ediyor.»

Kamuoyu, üst düzey bir yetkilinin katılımıyla gerçekleşen bu olay hakkında tarafsız ve adil bir soruşturma yapılmasını bekliyor.

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