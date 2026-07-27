Tedavisi neredeyse imkansız olan kansere karşı yeni bir umut doğdu

Tedavisi en zor akciğer kanseri türlerinden birine karşı yeni bir yöntem geliştirildi. Rusya'daki RUDN Üniversitesi bilim insanlarının Çinli meslektaşlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü araştırma sonuçları, bu hastalığın tedavisinde etkinlik artışı sağladı.

Uzmanlar akciğer kanserinin en yaygın türü olan akciğer adenokarsinomunu inceledi. Bazı hastalarda görülen genetik mutasyonlar mevcut tedavi yöntemlerinin etkisini önemli ölçüde azalttığı için bilim insanları yeni bir yaklaşımı test etti.

Araştırma kapsamında hadron terapi, PCSK9 enzimini bloke eden ilaçlarla birleştirildi. Laboratuvar ortamında değiştirilmiş kanser hücreleri üzerinde yapılan deneyler, bu kombinasyonun tehlikeli hücreleri standart tedavi yöntemlerine kıyasla çok daha etkili bir şekilde yok ettiğini gösterdi.

Bilim insanları, hadron terapinin yüksek doğruluğa sahip olduğunu, esas olarak kanser hücrelerini hedef aldığını ve sağlıklı dokular üzerindeki etkiyi en aza indirdiğini belirtiyor. Bu durum, tedavinin güvenliğini ve etkinliğini artırmaya hizmet edebilir.

Projede yer alan araştırmacılara göre PCSK9 inhibitörleri, radyasyon terapisinin etkisini güçlendirebilir. Şu anda bu yöntem hayvanlar üzerinde test edilmektedir. Sonraki aşamada bilim insanları, yöntemin canlı organizmadaki bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini derinlemesine incelemeyi planlıyor.

Uzmanlar, bu sonuçların umut verici olmasına rağmen yöntemin henüz klinik uygulamaya geçirilmediğini belirtiyor. Yeni tedavinin insanlarda güvenli ve etkili olduğunu doğrulamak için ek araştırmalar ve klinik deneyler yapılması gerekiyor.