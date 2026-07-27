Telefonla ilgilenen kadın yanlışlıkla yabancı bir evin avqustuna girdi

·236·Dünya
Telefonla ilgilenen kadın yanlışlıkla yabancı bir evin avqustuna girdi

Bolivya'da meydana geldiği söylenen olağandışı bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Telefonuyla meşgul olan bir kadın, yolunu şaşırarak tesadüfen yabancı bir evin avlusuna girdi.

Tam o sırada ev sahibi otomatik kapıyı kapatıp arabasına binerek ayrılmak üzereydi. Durumu fark edemeyen kadın ise kapalı kalan avluda mahsur kaldı.

Neyse ki kadın, ev sahibine seslenmeyi başardı. Onun çağrısını duyan ev sahibi derhal durarak kapıyı yeniden açtı ve kadını dışarı çıkardı. Olay sırasında kimse yaralanmadı.

Pek çok kişi, bu olayın telefona aşırı dalmanın bazen beklenmedik durumlara yol açabileceğini bir kez daha hatırlattığını vurguluyor.

Bolivya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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