Microsoft Surface Laptop Testi Windows 11 İçin 8 GB RAM'in Yetersiz Olduğunu Gösterdi

Küresel bellek pazarındaki kriz ve fiyat dalgalanmaları modern teknoloji pazarını etkilemeye devam ediyor. ixbt.com'un The Verge analizlerine dayanarak bildirdiğine göre, Microsoft'un 950 dolardan başlayan yeni 13 inçlik Surface Laptop dizüstü bilgisayarı yalnızca 8 GB RAM ile donatılmış durumda. Yapılan testler ise üreticinin bile Windows 11 işletim sisteminin bu kapasitede sorunsuz çalışmasını sağlayamadığını gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu cihaz Snapdragon X Plus işlemciye, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. 950 dolarlık fiyat segmentindeki modern bir bilgisayar için bu teknik özellikler günümüzde biraz eskimiş ve yetersiz gibi bir izlenim bırakıyor. En kötüsü de RAM yetersizliğinin cihazın günlük görevleri yerine getirirken performansını ciddi şekilde etkilemesidir.

Günlük Kullanımdaki Sorunlar ve Sistem Donmaları

The Verge testleri, dizüstü bilgisayarın Windows 11 ortamında basit görevleri yerine getirirken bile düzenli olarak donduğunu gösterdi. Sistem yüklendikten ve az sayıda uygulama başlatıldıktan hemen sonra Görev Yöneticisi (Task Manager) belleğin 4.2 GB kısmının dolu olduğunu gösterdi. Normal çalışma modunda ise cihaz, mevcut 7.6 GB kullanılabilir belleğin tam 6.7 GB kısmını tüketti.

Bellek yetersizliği nedeniyle sistem gün boyunca birkaç kez birkaç saniyeliğine tamamen durdu. Örneğin, Microsoft Teams uygulamasında sesli arama sırasında veya Google Docs ile çalışma sürecinde bu tür durumlar gözlemlendi. Dizüstü bilgisayar web sayfalarını normal bir şekilde gözden geçirmek veya çevrimiçi video izlemek gibi temel görevleri iyi bir şekilde yerine getirse de, biraz daha karmaşık çoklu görev (multitasking) modunda yetersiz kaldı.

Test Sonuçları ve Rakiplerle Karşılaştırma

Test sırasında kullanıcı yaklaşık 10 Chrome sekmesi açıkken Microsoft Teams uygulamasında bir aramaya katıldı. Ayrıca arka planda Slack ve Signal uygulamaları çalıştı ve bu sırada web kameraları kapalıydı bile. Buna rağmen, katılımcı kısa bir video eklediğinde dizüstü bilgisayar birkaç saniyeliğine dondu. Uzmanlar bunun aşırı yüksek bir yük olmadığını, normal günlük iş süreci olduğunu belirtiyor.

İlginçtir ki, tam olarak aynı 8 GB RAM'e sahip olan MacBook Neo, onlarca uygulama açık durumdayken bile çoklu görevi hiçbir zorluk yaşamadan yerine getirebiliyor. Üstelik Apple cihazının fiyatı belirgin şekilde daha ucuz. Ancak Microsoft cihazı da sadece eksikliklerden ibaret değil; yapım kalitesi, klavyesi, izleme dörtgeni (touchpad) ve pil ömrü yüksek değerlendirildi.