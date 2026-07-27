Amazon, Uzay İnternet Pazarında SpaceX Rekabetini Kızıştırıyor

·37·Teknoloji
Amazon, Uzay İnternet Pazarında SpaceX Rekabetini Kızıştırıyor

Amazon, ABD Federal İletişim Komisyonuna (FCC) cep telefonlarına yönelik yeni uydu ağını işletmek için resmi lisans başvurusunda bulundu. ixbt.com'un haberine göre, 5.105 uzay aracından oluşan bu devasa projenin uzaya fırlatılma çalışmalarına 2028 yılında başlanması planlanıyor. Bu adımın, Amazon'un küresel uzay interneti ve iletişim pazarında hâkimiyet kuran SpaceX ile olan rekabetini daha da keskinleştirmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu girişim, Amazon'un birkaç ay önce Apple iPhone cihazları ile nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına acil iletişim hizmetleri sunan Globalstar şirketinin uydu operasyonlarını satın almasının ardından gerçekleştiriliyor. Sunulan belgelere göre şirket, Globalstar radyo frekans spektrumunu kullanarak hizmetlerini genişletmeyi ve bunları Amazon'un LEO geniş bant internet ağıyla birleştirmeyi amaçlıyor.

Pazardaki Rekabet ve Finansal İmkanlar

Bu alandaki ana rakip olan SpaceX, kendi mobil kümesini kurmak için EchoStar'dan frekans satın almaya 20 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu durum, şirketin IPO belgelerinde belirtilen temel büyüme stratejilerinden biri olarak kabul ediliyor. Buna rağmen, uydu üzerinden mobil iletişim bağlantılarının ne kadar değerli olacağı henüz tam olarak bilinmiyor; çünkü bu tür hizmetler genellikle sınırlı bir bant genişliğine sahip olup yalnızca metin mesajları veya acil durumlar için uygunluk gösteriyor.

SpaceX uyduları yardımıyla müşterilerine iletişim hizmetleri sunan T-Mobile şirketinin başkanı Srini Gopalan, bahar aylarında düzenlenen bir konferansta tüketicilerden gelen ilginin yetersiz olduğunu vurgulamıştı. Onun sözlerine göre, mayıs ayı verilerine dayanıldığında, uydu ağının kullanımı genel ağ kullanımının yalnızca yüzde 0,0002'sini oluşturdu ve bu tür hizmetler çoğunlukla millî parklar bölgesinde kullanılıyor.

Amazon'un Karşılaştığı Sorunlar

Ağ inşası sırasında Amazon bazı özgün zorluklarla da karşılaşıyor. Özellikle şirketin kendine ait bir roket filosunun bulunmaması dikkat çekiyor. Daha önce uyduların uzaya fırlatılması için Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketine güvenilmesi planlanıyordu. Ancak bu şirketin New Glenn roketi, mayıs ayında fırlatma sahasını yok eden acil durumun ardından ertelenmiş olup şu anda uçuşları askıya alınmıştır. Bu sebeple Amazon, ağ inşası için FCC lisansının talep ettiği sürenin uzatılmasını istemek zorunda kaldı.

Amazon şu anda SpaceX şirketinin gerisinde kalsa da devasa finansal rezervlere sahip bulunuyor. Nisan ayı sonundaki hesaplamalara göre şirketin elinde 255 milyar dolarlık cari varlık yer alıyor ve bu durum, onun kendi ağına yatırım yapmaya devam etmesini sağlıyor. Aynı zamanda SpaceX şirketinin sermaye ihtiyaçları ise çok daha güncel bir önem arz etmeye devam ediyor.

AmazonSpaceXStarlinkTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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