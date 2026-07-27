Çinli CXMT Şirketi Intel ve Alibaba'yı Geride Bıraktı

·38·Teknoloji
Çinli CXMT Şirketi Intel ve Alibaba'yı Geride Bıraktı

Çin'in büyük bellek çipi üreticisi CXMT (ChangXin Memory Technologies), borsa piyasasındaki başarılı ilk halka arzı (IPO) ile dikkat çekici bir finansal sıçrama gerçekleştirdi. ixbt.com'un haberine göre, IPO kapsamında yaklaşık 8,6 milyar dolar toplayan şirketin hisseleri birkaç kat, daha doğrusu yüzde 466 oranında değer kazandı. Bu finansal başarı, Çin teknoloji sektörü için önemli bir dönüm noktası olup ülkenin yarı iletken endüstrisinin küresel ölçekte yeni bir aşamaya yükseldiğini göstermektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda borsada işlem gören CXMT, en değerli Çin şirketi haline geldi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 480 milyar doları buluyor. Bu rakamla şirket, ülkenin Alibaba, Tencent ve diğer tanınmış internet devlerini geride bıraktı. Dahası, bu rakamlar Çinli şirketin sadece yerel değil, küresel ölçekteki geleneksel teknoloji devleriyle de rekabet edebildiğini doğruluyor.

Küresel IT pazarındaki yeni dev

Belirtildiğine göre, CXMT'nin piyasa değeri ABD'nin efsanevi çip üreticisi Intel'in bile üzerine çıktı. Şu anda Intel'in piyasa değeri yaklaşık 454 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, Çin'in yarı iletken endüstrisinin son yıllarda ne kadar hızlı geliştiğini ve küresel teknoloji pazarında güçlü bir oyuncu olarak şekillendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Günümüzde CXMT, Çin'deki en büyük bellek üreticisi konumundadır. Küresel ölçekte ise Samsung, Micron ve SK Hynix'ten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Şirket son zamanlarda üretim kapasitesini önemli ölçüde genişleterek bellek çipi hacmini artırmayı başardı.

Dünya üreticilerinin odağında

Üretim hacmindeki artış ve ürün kalitesindeki iyileşme sayesinde dünyanın önde gelen kişisel bilgisayar (PC) üreticileri toplu olarak CXMT ürünlerini satın almaya başladı. Bu durum şirketin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirdi.

Uzmanlara göre şirketin borsadaki başarısı ve uluslararası düzeydeki talep, Çin'in teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolundaki önemli adımlarından biridir. CXMT'nin gelecekte küresel bellek pazarı rekabetini ciddi şekilde etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

CXMTIntelAlibabaÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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