İran Ukrayna'ya Balistik Füzelerle Saldıracak mı? Jeopolitik Gerginlik

·3·Dünya
İran Ukrayna'ya Balistik Füzelerle Saldıracak mı? Jeopolitik Gerginlik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine düzenlediği saldırı sonucunda bir denizcinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran ile Kiev arasındaki ilişkiler en yüksek gerilim seviyesine ulaştı. İran, Ukrayna'ya kendi topraklarından doğrudan balistik füze yoluyla intikam saldırısı düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Zamin.uz Ukrayna'nın "Defense Express" ve "Strana" yayınlarının analizine dayanarak, bu askeri-siyasi krizin en önemli ayrıntılarını sunuyor.

1. Hazar'daki Felaket: Tahran ve Kiev'in Karşılıklı Açıklamaları

Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine düzenlenen saldırı sonucu bir denizcinin hayatını kaybetmesi, Tahran'ın sert ve panik dolu tepkisine neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kiev'i ciddi sonuçlar konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghai'nin Açıklamasından:

"Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin eylemleri tüm dünyayı yeni bir dünya savaşının eşiğine getirebilir. Tahran bu eylemleri cevapsız bırakmayacaktır."

Buna karşılık Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga Kiev'in resmi pozisyonunu belirterek, Tahran'ın "uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığında aktif bir ortak olmaya devam ettiğini" vurguladı.

2. 2000'den 4000 km'ye: İran'ın Balistik Cephaneliği Tehlikesi

Ukrayna'nın "Defense Express" ve "Strana" yayınlarının analizine göre, Tahran orta ve uzun menzilli balistik füzesini kullanarak Ukrayna topraklarına doğrudan saldırma zihinsel ve askeri kapasitesine sahip:

  • Ghadr, Emad ve Sejjil: Bu füzeler yaklaşık 2000 km mesafeye kadar olan hedefleri imha etme yeteneğine sahip.

  • Khorramshahr: İran cephaneliğindeki en ağır ve uzun menzilli füze olup, İsrail'e yapılan saldırılar sırasında 4000 km mesafeye kadar uçabileceğini pratikte kanıtlamıştır.

3. Ukrayna Hava Savunma Sistemi: Patriot Füzeleri Durdurabilir mi?

Askeri uzmanlar, Ukrayna'nın mevcut hava ve füze savunma sisteminin bu tür ağır balistik füzelere karşı yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

  • Patriot Sistemleri: İran'ın orta ve uzun menzilli ağır balistik füzelerine karşı son derece sınırlı imkanlara sahip.

  • THAAD ve Arrow Sistemleri: Bu tür füzeleri etkili bir şekilde durdurabilecek kapasitede olan bu modern savunma sistemleri Ukrayna cephaneliğinde hiç bulunmamaktadır.

İran Füzeleri ve Savunma Sistemlerinin Karşılaştırmalı Göstergeleri

Füze / Sistem Adı

Uçuş Menzili

Ukrayna'daki Durumu / İmkanı

Ghadr, Emad, Sejjil

~2 000 km

Patriot ile yakalama ihtimali çok sınırlı

Khorramshahr

~4 000 km

Hedefi vurma oranı yüksek, savunması karmaşık

THAAD / Arrow

Bu savunma sistemleri Ukrayna'da bulunmamaktadır

4. İran'ın Füze Rezervleri Ne Durumda?

"Defense Express" yayın٠ının belirttiğine göre, İran'ın orta menzilli füze rezervleri son bir yılda belirgin ölçüde azaldı. Bunun iki temel nedeni bulunuyor:

  1. İsrail topraklarına düzenlenen toplu füze saldırıları sırasında büyük miktarda cephaneliğin harcanması.

  2. ABD ve İsrail tarafından İran'daki fırlatma sahaları, silah depoları ve üretim tesislerine düzenlenen hassas hava saldırıları.

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Sizce İran Ukrayna'ya doğrudan balistik füze saldırısı düzenlemeye cesaret edecek mi yoksa bu sadece siyasi bir tehdit mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

İranUkraynaBalistik FüzeJeopolitikSavaş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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