Antares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar Topladı

·29·Teknoloji
Antares, Askeri Üstler İçin Küçük Nükleer Reaktörler İnşa Etmek Üzere 470 Milyon Dolar Topladı

Nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren Antares girişimi, ABD askeri üsleri için küçük bir reaktör inşa etmek amacıyla 470 milyon dolar yatırım topladığı öğrenildi. Ixbt.com ve diğer teknoloji yayınlarının yazdığına göre, Series C turundaki finansman süreci Paradigm ve Caffeinated Capital liderliğinde gerçekleşti; bu tura Industrious Ventures, Point72 Ventures ve Shine Capital gibi şirketler de katkıda bulundu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Söz konusu finansman turu 370 milyon dolarlık hisse senedi sermayesi ve 100 milyon dolarlık borç fonunu içeriyor. Antares şirketi, 100 kW ile 1 MW arasında elektrik üretme kapasitesine sahip küçük modüler reaktör (SMR) geliştiriyor. Böyle bir cihazın kapasitesi 750'ye kadar hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli kabul ediliyor.

Teknolojik Özellikler ve Güvenlik

Poçok modern nükleer girişim gibi Antares reaktörü de uranyumu karbon ve seramik kabuk içine alan TRISO yakıtını kullanıyor. Bu yakıt türü, geleneksel nükleer yakıta kıyasla daha güvenli bir alternatif olarak öne sürülüyor. Bilardo topu büyüklüğündeki TRISO küreleri helyum gazı veya erimiş tuzlar yardımıyla soğutulabiliyor.

Bu kaplama, reaktörün aşırı ısınması durumunda yakıtın erimesini önlemek için tasarlanmıştır. Antares şirketinin Mark-0 adlı gösteri reaktörü bu yılın 4 Haziran tarihinde Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda önemli bir aşamaya ulaştı. Şirket, Pentagon'un askeri tesisler için gelişmiş nükleer enerji programının üç finalistinden biri olarak kabul ediliyor.

Sektördeki Büyüme Trendleri ve Zorluklar

Son zamanlarda yapay zeka veri merkezlerinin hızla inşası ve ekonominin elektrifikasyonu nedeniyle elektriğe olan talep keskin bir şekilde arttı. Sonuç olarak yatırımcılar nükleer enerjiye, özellikle de fisyon teknolojilerine büyük ilgi gösteriyor. Nisan ayında X-energy IPO yoluyla 1 milyar dolar toplarken, Radiant Energy, Standard Nuclear ve Last Energy gibi girişimler de ciddi fonlar elde etti.

Ancak yatırımcıların yüksek ilgisine rağmen, gelişmiş nükleer girişimler ticarileştirme yolunda bir dizi engelle karşılaşıyor. ABD'de tedarik zincirinin yeterince gelişmemiş olması ve üretimi ölçeklendirmedeki sorunlar bunlardan bazılarıdır. Birçok SMR girişimi seri üretimin maliyetleri önemli ölçüde azaltacağını iddia etse de, bu süreç en az on yıl gerektiriyor ve henüz hiçbir girişimi bu aşamaya ulaşmış değil.

Enerji teknolojileri maliyetlerini analiz eden Lazard verilerine göre, yeni SMR reaktörlerinin her MWh maliyetinin yaklaşık 214 dolar olması bekleniyor. Bu fiyat, onları en pahalı gaz türbinleri dışındaki tüm diğer yeni elektrik santrallerinden daha pahalı hale getiriyor. Yine de Antares, ilk elektrik üreten reaktörünü gelecek yıl devreye almayı ve 2028'de ABD askeri tesislerine yerleştirmeyi planlıyor.

AntaresNükleer EnerjiSMRYatırımAskeri Üs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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