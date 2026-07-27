İtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa etti

·54·Spor
İtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) çevresinde beklenmedik ve şok edici bir olay yaşandı. Göreve gelmesinin üzerinden henüz 10 gün geçen teknik direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leonardo, milli takımdaki görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Zamin.uz , tanınan futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun bilgilerine dayanarak bu olağanüstü istifanın gerçek sebeplerini aktarıyor.

1. 10 günlük görev süresi ve yönetim arasındaki sert anlaşmazlık

İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini ve deneyimli uzman Leonardo, federasyondaki projelerine henüz başlamıştı. Ancak milli takıma yeni bir teknik direktör atanması konusunda FIGC Başkanı Giovanni Malagò ile Maldini liderliğindeki spor yönetimi arasında sert bir anlaşmazlık çıktı.

2. Andrea Pirlo'nun adaylığı ve Rus bahis şirketleriyle olan bağları

Maldini ve Leonardo, İtalya millî takımı teknik direktörlüğü için tek ve ana aday olarak Andrea Pirlo'yu görüyordu. Pirlo'nun adaylığı baş favoriyken, FIGC Başkanı Giovanni Malagò onun adaylığını beklenmedik bir şekilde kesin olarak reddetti.

İstifanın temel sebebi:

Federasyon Başkanı Giovanni Malagò, Andrea Pirlo'nun Rus bahis şirketleriyle ticari bağlantıları ve iş birliği bulunması nedeniyle onun milli takımın başına geçmesine şiddetle karşı çıktı.

3. Prensip kararı: Maldini ve Leonardo'nun ayrılığı

Maldini ve Leonardo tutumlarından ödün vermedi. Millî takımın geleceğini yalnızca Pirlo'nun ellerinde gördükleri ve görüşleri federasyon başkanı tarafından desteklenmediği için, atamadan sadece 10 gün sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldılar.

İstifa etrafındaki temel olgular ve detaylar

Aspеkt / Faktör

Detaylar

İstifa edenler

Paolo Maldini (Teknik Direktör) ve Leonardo (Danışman)

Görev süresi

Yalnızca 10 gün

Anlaşmazlık sebebi

Andrea Pirlo'nun teknik direktör olarak atanması

Reddedilme sebebi

Pirlo'nun Rus bahis şirketleriyle olan bağlantıları

Ana kaynak

Muhabir Fabrizio Romano

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Sizce Paolo Maldini prensibinde haklı mıydı yoksa federasyon başkanının endişesi yerinde miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Paolo MaldiniLeonardoAndrea PirloGiovanni MalagòFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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