Intel Core 2 Duo İşlemcileri 20 Yaşına Girdi

·39·Teknoloji
Intel Core 2 Duo İşlemcileri 20 Yaşına Girdi

Bugün teknoloji dünyasında kişisel bilgisayar pazarının gelişim vektörünü kökten değiştiren efsanevi cihazlardan birinin yıl dönümü kutlanıyor. ixbt.com verilerine göre, bundan tam 20 yıl önce, daha doğrusu 27 Temmuz 2006 tarihinde Intel şirketi, ünlü Core 2 Duo ve Core 2 Extreme işlemcilerini resmi olarak duyurmuştu. Söz konusu ürünler, kısa süre içinde şirkete pazar liderliğini ve yüksek performans üstünlüğünü geri kazandırmasıyla tarihe geçti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

O dönemde tanıtılan 65 nanometre boyutundaki yeni çip modelleri, önceki nesil temsilcilerinden keskin bir şekilde ayrılıyordu. Intel mühendisleri o zamana kadar öncelikli olan frekans yarışından vazgeçerek mimariyi kökten değiştirmeye karar verdiler. Sonuç olarak, Conroe kod adını taşıyan temel modeller, bazı durumlarda önceki neslin en güçlü amiral gemisi sayılan Pentium Extreme Edition işlemcilerini bile geride bırakmayı başardı.

Devrim niteliğinde mimari ve yeni yaklaşım

Core 2 Duo ailesinin pazarda ortaya çıkışı kullanıcılar ve uzmanlar tarafından sıcak karşılandı. Şirket, yüksek frekansların peşinden koşmak yerine, her saat döngüsünde gerçekleştirilen işlem sayısını artırmaya ve enerji verimliliğini iyileştirmeye odaklandı. Bu da aynı anda hem yüksek hıza ulaşmayı hem de ısınma seviyesini belirgin ölçüde azaltmayı mümkün kıldı.

Bundan sonra Intel, başarısını pekiştirmek amacıyla bu aileyi genişletti. Kısa süre sonra daha da güçlü olan Core 2 Quad serisi de tanıtıldı. Bu işlemci serisi, kendi döneminin en popüler ve çok aranan çözümlerinden biri haline gelerek birçok oyun tutkunu ve profesyonel kullanıcının tercihi oldu.

Hızlı değişim ve Core i döneminin başlangıcı

Ancak teknoloji dünyasında ilerleme bir yerde durmuyor. Core 2 ailesi pazar alanında nispeten kısa süre hüküm sürdü. Zaten 2008 yılına gelindiğinde Intel, daha da geliştirilen ve günümüze kadar geçerliliğini koruyan ilk nesil Core i işlemcilerini halka tanıttı.

Yine de, 20 yıl önce tanıtılan Core 2 Duo işlemcileri şirket tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmaya devam ediyor. Intel'in krizden çıkıp pazarda yeniden lider konuma yükselmesini sağlayan temel vazifesini yerine getirdiği için bugün bile gururla hatırlanmaktadır.

IntelCore 2 DuoİşlemcilerTeknolojiTarih
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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